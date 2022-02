La derrota de dissabte passat contra l’Eibar (0-1) va descartar pràcticament totes les opcions que tenia el Girona d’aspirar a l’ascens directe. La nova realitat per a l’equip de Míchel Sánchez és la lluita per assegurar una plaça al play-off. El carriler Jairo Izquierdo ha atès aquest Migdia els mitjans de comunicació per valorar-ho.

LA DERROTA CONTRA L'EIBAR

"Teníem la il·lusió però els resultats no s’han donat. Portàvem una bona ratxa, després de la derrota és més difícil. Se’ns ha de posar al cap per encarar el proper partit".

LLUITAR PEL PLAY-OFF

"Després del partit estàvem desil·lusionats perquè vam fer un bon partit. L’Eibar gairebé no ens va ocasionar. Després estàvem capcots perquè se’ns va escapar una oportunitat, però més enllà d’això sabem que sent l’equip que som, som un equip difícil. Ens agafem al play-off".

"És una oportunitat que se’ns ha escapat perquè creiem que la resta no era millor que nosaltres, perdent ens hem adonat que sí. Però a més equips els agradaria estar en la nostra situació".

LA NOVA REALITAT

"Aquesta era la sensació, ja no era mirar amb il·lusió cap als llocs de dalt sinó que ara hi ha gent que també vol el nostre. Hem de lluitat per no perdre’l i millorar".

EL LEGANÉS

"El Leganés té un tros de plantilla, venen de guanyar i és un dels equips que vol el nostre Lloc. Serà molt complicat, com tots. Treballem per treure els tres punts. Pensem en guanyar-los tots fins que arribi el play-off".

LA RIVALITAT

"És com s’ha donat la lliga. Hi ha gent que ha fet bona temporada i hi són. Hi haurà rivalitat i competivitat".

EL MOMENT PERSONAL

"Va ser una llàstima aturar-me per les intervencions. He tingut com una petita pretemporada. Fins als últims partits no m’he trobat bé, però ja estic trobant la meva forma física i em sento bé".