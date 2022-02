La Federació ha fet oficial aquest migdia les designacions arbitrals per aquesta jornada. L'escollit per a dirigir el partit del Girona diumenge a Leganés ha estat Iglesias Villanueva. El gallec, de 38 anys, va ser l'àrbitre del partit de tornada del play-off d'ascens de la temporada passada contra el Rayo a Montilivi (0-2). Aquell dia va expulsar el visitant Velázquez i el Girona va reclamar u possible penal per mans de Saveljich. Aquesta temporada encara no ha xiulat cap matx als de Míchel però el balanç del gallec amb el Girona dues victòries, un empat i tres derrotes en sis partits. Al VAR, hi serà el basc Vicandi Garrido.