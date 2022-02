La Federació Espanyola de Futbol va fer oficial ahir al migdia les designacions arbitrals per aquesta jornada. L’escollit per a dirigir el partit del Girona de diumenge al camp del Leganés ha estat Iglesias Villanueva. El gallec, de 38 anys, va ser l’àrbitre del partit de tornada del play-off d’ascens de la temporada passada contra el Rayo Vallecano a Montilivi (0-2). Aquell dia va expulsar el visitant Velázquez i el Girona va reclamar un possible penal per mans de Saveljich. Aquesta temporada encara no ha xiulat cap matx als de Míchel però el balanç del gallec amb el Girona dues victòries, un empat i tres derrotes en sis partits. El gallec també va dirigir el partit d’anada del play-off contra l’Almeria de fa dues temporades (2919-20) amb triomf dels gironins per la mínima (1-0). Al VAR, hi serà el basc Vicandi Garrido.