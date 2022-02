Contra Valladolid i Leganés, es dues últimes jornades del Girona, l’argentí Darío Sarmiento les va viure des de la banqueta. Un pas endavant, perquè el futbolista cedit pel Manchester City s’havia passat uns quants mesos fora de combat, lesionat, i per tant fora de les convocatòries. Quan s’acostava a reaparèixer, a jugar de nou i col·leccionar alguns minuts més, ara el pas que li ha tocat fer és de nou cap enrere. Darío torna a estar lesionat i, com a mínim, s’estarà un mes sense poder jugar. Per tant, al març no se’l veurà i no podrà estar de nou disponible fins a l’abril. Quan la temporada encari la seva recta final.

L’atacant pateix una lesió en el recte femoral de la seva cama esquerra. Ho va explicar el club mitjançant un breu comunicat a les xarxes socials. Només uns minuts abans, Míchel Sánchez, l’entrenador, explicava que Darío estava descartat per jugar contra el Leganés i els següents partits. «És baixa, té una lesió muscular i possiblement estarà fora tot el mes», deia. Amb només 18 anys, aquest passat estiu aterrava a Montilivi cedit pel Manchester City, club que l’havia pescat d’Estudiantes, el seu primer equip professional. Durant els primers mesos de la competició, va participar en nou partits. En dos d’ells va sortir d’inici i en els set restants, va ser suplent i va saltar a la gespa amb el duel començat. No juga des de finals del mes d’octubre, al camp de Fuenlabrada, quan va patir una lesió muscular que el va esborrar el mapa els mesos següents. No ha sigut fins ara al febrer que ha estat disponible de nou, però li toca aturar-se un cop més per acabar de fer net. Darío no serà l’únic que no viatjarà a Butarque. Tampoc hi serà Valery, que continua amb problemes físics. Llavors, els que s’escriuen amb interrogants. «Tinc el dubte de Samu Saiz, té molèsties en el pubis. I pot ser que tampoc hi arribi Víctor Sánchez, que té problemes musculars. La resta, tots estan bé», deia Míchel.