Un acord entre el Figueres i el Girona permetrà que els socis del conjunt blanc-i-vermell puguin veure el partit de diumenge (2/4 de 7) entre del filial i la Unió a Vilatenim per 5 euros. El derbi de Tercera entre el Figueres i el Girona B és un dels partits més destacats de la jornada. Amb els dos equips d’allò més necessitats de punts, per objectius ben diferents, les directives s’han entès perquè a les graderies hi hagi caliu. D’aquesta manera, els socis del Figueres no hauran de pagar i, a més a més, podran dur un acompanyant de franc al partit. Els del Girona podran entrar a canvi de 5 euros. El preu de l’entrada per la resta de públic és de 10 euros.