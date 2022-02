El Girona tindrà una baixa sensible pel partit de demà a Leganés. Míchel ha vist com Samu Saiz no es recuperava de la lesió al pubis que va patir en el partit contra l'Eibar i, finalment, el madrileny no ha entrat a la convocatòria. A la llista tampoc hi és Darío Sarmiento, que en té per un mes i mig com a mínim, ni Víctor Sánchez, amb problemes musculars. Tampoc viatja a Leganés, el porter Adrián Ortolá. L'alacantí ha donat positiu per Covid i en el seu lloc ha entrat a la llista Jonatan Morilla, porter del filial. Valery també continua lesionat.