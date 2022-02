El Girona juga demà a Leganés i ho farà després d’haver sumat només un punt dels últims sis, el que l’acomiada gairebé de tota opció de pujar a Primera de manera directa. Malgrat això, el seu entrenador, Míchel Sánchez, deia ahir que l’equip «no està en depressió» sinó tot al contrari, «molt fort» per encarar aquest últim terç de temporada en el qual l’objectiu és anar «partit a partit» per assegurar, com a mínim, la promoció. A tot això, va afirmar que «somio en entrenar el Girona a Primera». Ras i curt.

Abans de començar a dir la seva, això sí, Míchel es va mostrar contrari, en el seu nom i també del club, amb la guerra que ha esclatat aquesta setmana entre Rússia i Ucraïna, tot recordant que l’encarregat de material del club, Julius, té família en aquest segon país. «El patiment de moltes famílies no té cap mena de justificació», va dir.

«Després de la derrota contra l’Eibar, tots ens hem sentit una mica frustrats. Les expectatives i la meva també eren molt altes. Sempre hem dit que la realitat la tindríem al camp i a mi em sap molt de greu, sobretot per l’afició, perquè estava amb una il·lusió màxima. No hem aconseguit en aquests dos partits acostar-nos a l’ascens directe, que ara veiem bastant lluny i per no dir que és impossible. La realitat és la que és, i en aquests 14 partits l’afrontarem. Ara tenim un punt d’avantatge sobre el setè. Com a mínim hem de mantenir aquesta sisena posició. Hem de fer un últim terç de temporada per mantenir o millorar el que tenim. Cinquena, quarta, tercera, segona o primera posició, a veure què diu el futur. Tots hem mirat molt en el futur, hem de posar els peus en el present, en el dia a dia. Hem de lluitar amb ungles i dents perquè molts equips volen la nostra posició».

«És un gran equip. Està cridat a estar a dalt de tot a la classificació. Per pressupost i per jugadors. Fins ara no ha tingut la millor versió per estar allà. Ens exigirà donar el màxim rendiment. Tot el que no sigui això, farà que sigui complicat portar els tres punts cap a Girona. Ara viu una bona ratxa de resultats, però la meva màxima preocupació som nosaltres mateixos. Contra l’Eibar em va agradar en moltes fases de joc, però en l’últim terç de camp no vam tenir l’encert necessari per generar ocasions. És una línia a seguir el que vam fer bé. Si som fiables defensivament vol dir que som compactes, capaços de defensar bé. No havia tingut aquesta sensació durant les últimes setmanes. Pot ser un punt d’inflexió i ho necessitem de cara al que ve. Imagino un partit molt difícil, tot i que si tenim la nostra millor versió som capaços de guanyar a qualsevol lloc».

«Hem d’anar partit a partit. No només mirarem el sisè lloc. Hem de pensar en el Leganés i guanyar-lo, perquè ells volen estar en aquesta posició on som nosaltres. Hem fet un inici de temporada molt dolent, per factors o perquè no hem sigut prou competitius com m’agradaria, és responsabilitat meva. Però després hem fet 18 jornades on hem viscut moments de tota mena, sent competitius. Aquest és el repte que tenim, tornant a això. Però setmana a setmana. Confio que la nostra millor versió ens donarà per estar en el play-off. Somio en un Girona a Primera Divisió, somio en entrenar el Girona a Primera. No sé quant de temps haurem d’esperar. Crec que li ho devem a l’afició. No estem en depressió, estem forts i som un equip que volia una cosa que encara no s’ha escapat del tot».

«Podem arribar a qualsevol posició. No descarto res. La situació de punts és la que és, però mirant setmana a setmana podem ser cinquens, quarts... No ho sé. I la posició per a un play-off no és determinant, pel meu criteri. És com tens la mentalitat d’afrontar-lo i en quin moment hi arribes. El Girona no ha tingut un final feliç en les últimes promocions, però això pot canviar. S’ha d’afrontar amb totes les garanties del món. Seria una molt bona temporada si fem el play-off».