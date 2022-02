Butarque Un estadi talismà per al Girona, que mai hi ha perdut

La temporada passada el Girona arribava desfet anímicament després de dues derrotes en les dues primeres jornades contra Sporting i Fuenlabrada i encara sense haver fet el dol per la derrota en el play-off contra l’Elx. Tot i això, i amb un equip de circumstàncies on Sylla, Cristóforo i Bárcenas acabaven d’aterrar i amb prou feines havien fet un parell d’entrenaments, els de Francisco van ser capaços de guanyar-hi. El gol de Sylla va donar els tres primers punts de la temporada per a un Girona que, a partir d’aquella victòria a Butarque va aixecar el vol.

La d’aquest vespre serà la sisena visita del Girona a l’estadi madrileny, inaugurat el 1998 en substitució de l’antic Rodríguez de Miguel. Si la setmana passada l’Eibar va fer honor a l’idil·li que manté amb Montilivi, el Girona confia que Butarque continuï sent un estadi talismà avui. I és que el conjunt gironí no hi ha perdut mai i se n’ha endut els tres punts els dos últims cops que hi ha jugat. Fa tres anys, amb els dos equips a Primera (2018-19), el Girona s’hi va imposar per 0-2 gràcies a dos gols de Portu a la primera part. En el primer any a la màxima categoria, el Girona hi va esgarrapar un 0-0 que va entrar a la història per ser el primer punt dels blanc-i-vermells a domicili a Primera.

En l’anterior etapa a Segona Divisió, els gironins hi van somriure també en cada ocasió. La temporada 2015-16, un gol de Jaime Mata (m.78) i un altre de Jairo Morillas en l’afegit, van evitar una derrota que ja es tenia assumida amb el 2-0 (m.52). Encara va ser més sonada la remuntada la temporada anterior (2014-15). Llavors, els de Pablo Machín van endur-se els tres punts de Leganés gràcies a un gol de Fran Sandaza en el temps afegit, en l’última acció del partit (1-2). A la primera part, el davanter castellà (m.33) havia igualat l’autogol de Lejeune (m.14).

alegries gironines a butarque. 1 Mamadou Sylla va donar la victòria al Girona la temporada passada el dia que debutava amb l’equip. F

2 Jaime Mata va obrir el camí de la igualada (2-2) la temporada 2015-16.

3 Fran Sandaza va fer els dos gols del triomf a Butarque el curs 14-15. F