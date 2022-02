L'entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha fet una valoració força positiva de l'empat que ha sumat el seu equip aquesta tarda a l'estadi de Butarque contra el Leganés. En cap cas ha dit que s'ha merescut guanyar, sinó que considerat "just" l'1-1 definitiu. Això sí, li ha agradat la mentalitat d'anar a buscar els tres punts i es queda, sobretot, amb la imatge de la segona meitat.

Qüestionat per una valoració general, ha dit que: valoració de l'empat

«Ens ha costat entrar en el partit i potser els primers 15 o 20 minuts ells han sigut més agressius i no hem entès que els havíem de moure de costat a costat. És cert que no hem patit en excès, tret del pal d'Arnáiz. Amb el 0-1 hem estat bé tot i que ens hem equivocat en l'acció defensiva de l'empat. Hem de defensar l'àrea; uns tiraven el fora de joc i d'altres no. La primera meitat m'ha agradat com l'hem competit contra un gran rival. Ia la segona, s'ha assemblat més al que volíem. Hem dominat bé el joc, arribant per fora. Ens ha faltat l'encert en l'última passada. Quan hem centrat bé, hem rematat bé. Hauríem pogut fer l'1-2, tot i que també en algun contracop ens hauriem pogut fer ells el gol. És un bon resultat contra un candidat a estar en els llocs de play-off, per club i pressupost. Veníem a buscar els tres punts i hem tingut la mentalitat de buscar-los, però el rival ens ho ha posat molt difícil».

També se li ha preguntat sobre el nivell de brillantor, que ha perdut pes en les últimes setmanes:

«Hem de tenir en compte que la resta de rivals també tenen el seu nivell. Té mèrit venir aquí a Butarque i treure un empat, sent dominadors a la segona meitat. No dic que hem merescut guanyar, sinó que ha sigut molt igualat i això s'ha de valorar bastant. No tenim la brillantor d'abans, sobretot en les transicions. Amb Samu (Saiz) com un equip molt més vertical i hem posat aquí a dos migcentres, pel que ens faltava un home per ser més profunds. ABaena el necessitem i el seguirem posant, però no està com ara fa un mes i mig. Ell ho sap i està treballant per arribar a la seva millor versió de nou. Ho farà. Necessitem també que els canvis ens aportin aquella energia que ens falti al camp. No hem sgitu brillants, però hem fet un partit molt complet. Marxo satisfet per la imatge de l'equip i crec que estem en el bon camí».

I de la ratxa de l'equip, que ha sumat 5 dels últims 15:

«Estic molt satisfet. El treball de l'equip és bo. Arrosseguem unes deu primeres jornades que no són tan bones com ens hauria agradat. Per mi l'equip té la dinàmica de joc des de llavors d'acord amb el nivell. Però sempre he dit que la nostra humilitat i ambició fa que anem sempre buscant un punt de millora. En aquesta evolució hem de seguir millorant. Estic orgullós de l'equip, de com competeix, de com defensa la samarreta. A nivell de club estic feliç. És un lloc on em donen tot el que necessito i on puc créixer com a entrenador. Li dec molt a aquest club. Hem de treballar per aconseguir el nostre objectiu, que és en un futur proper tornar a Primera Divisió».