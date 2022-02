Esvaït el somni, o més aviat la utopia, de poder lluitar per l’ascens directe, el Girona té catorze jornades per endavant per mirar de garantir-se un bitllet per al play-off d’ascens. La bona dinàmica de resultats i el joc enlluernador de l’equip entre novembre, desembre i principis de gener va dur l’equip fins a les posicions de promoció i fins i tot a mirar més amunt. Tanmateix, la derrota contra l’Eibar a Montilivi (0-1) en l’última jornada va confirmar una frenada que ja s’havia insinuat amb la ratxa d’un punt de sis possibles contra Lugo i Amorebieta però que el 4 de 6 contra Ponferradina i Valladolid semblava tapar. Sigui com sigui, la realitat dibuixa una nova lliga per a un Giroa que avui faria bé de tornar de Leganés amb quelcom de positiu per no obrir més el ventall de candidats a la sisena posició. A més a més, les ensopegades d’Oviedo i Las Palmas deixen un bon escenari per obrir forat respecte el setè classificat.

No es presenta gens senzilla la visita a Butarque. I més tenint en compte que Míchel no podrà comptar amb Samu Saiz, un dels seus referents ofensius. El madrileny no ha fet net dels problemes de pubis que va patir contra l’Eibar i no ha viatjat. Tampoc seran avui a Leganés, Víctor Sánchez i Darío Sarmiento, lesionats ni Adrián Ortolá, positiu per Covid i que es va haver de quedar a casa. El porter suplent avui serà Jona Morilla, del filial. Valery Fernández, continua lesionat. D’altra banda, Míchel s’ha endut a l’expedició Gabri Martínez i Artero, que dimecres van jugar amb la selecció sub19, i també Óscar Ureña. El jove atacant figuerenc torna a una convocatòria més de dos mesos després de l’última vegada i serà una variant ofensiva més per al tècnic.

Per la seva banda, el Leganés perd per avui el lateral dret barceloní Sergi Palencia per sanció i no pot comptar amb Bruno, Fede Vico i Perea, per lesió. A més a més, Omeruo i Javi Hernández, són dubtes.

Suplir Samu Saiz és el principal maldecap de Míchel. La lògica diu que el madrileny hauria de decantar-se per, a diferència dels darrers partits, reforçar el centre del camp amb l’entrada d’Aleix Garcia, però no seria d’estranyar que apostés per un home ofensiu com Iván Martín. La resta de l’onze no hauria de variar gaire del de les darreres jornades a no ser que el tècnic decidís, que no sembla que hagi de ser el cas, sacsejar-lo amb algun moviment important tot cercant la reacció. D’aquetsa manera, Arnau i Jairo seran els carrilers i Bernardo, Juanep i Bueno, els centrals. Per davant, Pol Lozano i Baena tenen un lloc garantit i igual que Cristhian Stuani en punta d’atac. Els altres dos se’ls juguen Borja García, Aleix Garcia i Iván Martín.

El Leganés era un dels clars candidats a l’ascens directe a principi de curs però els mals resultats l’han tingut aparcat a la zona mitja baixa fins ara. D’ençà del relleu de Mehdi Nafti per Asier Garitano, l’equip ha aixecat el vol i escapat d’uns llocs de descens que fins fa ben poc tenia a tocar. La ratxa de 10 punts dels darrers 12 possibles ha fet fins que tot que l’afició somiï reenganxar-se a la lluita pel play-off. És per aquest motiu que el partit d’avui té molta més importància de la que pugui semblar. I és que si el Girona és capaç de guanyar a Butarque, liquidaria les esperances d’un gegant adormit. Per contra, si el Leganés guanya, se situaria a només tres punts dels gironins. L’entrenador tunisià haurà de retocar l’onze arran de la sanció de Palencia. Omeruo i Javi Hernández, amb problemes físics, tenen complicat poder ser-hi.