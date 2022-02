Bernardo va veure ahir a Butarque la cinquena targeta groga de la temporada arran d’una falta en la segona meitat sobre José Arnaiz i es perdrà el partit de diumenge contra l’Oviedo. D’aquesta manera, Míchel haurà de reconstruir la defensa si no vol tornar a canviar el sistema i jugar amb quatre al darrere.

Una de les opcions és fer jugar David Juncà com a central, com ja va fer en el partit a Ipurúa contra l’Eibar, on el de Riumors va acabar expulsat. Una altra de les opcions és pujar un jugador del filial per cobrir la baixa del colombià. En aquest cas, Monjonell o Biel Farrés tindrien tots els números després de tenir minuts amb el primer equip durant la Copa. Una última alternativa seria fer debutar a Víctor Sánchez que, tot i fitxar en el mercat d’hivern encara no ha jugat amb la samarreta blanc-i-vermella. Caldrà veure si el vallesà està recuperat de la lesió i si el tècnic madrileny hi confia.

En tot cas, un bon mal de cap per a Míchel que també té a quatre altres jugadors apercebuts: Stuani, Baena, Terrats i Santi Bueno. Amb tretze partits per davant és d’esperar que tard o d’hora vegin una altra targeta groga i es perdin un partit per sanció.