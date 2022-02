les imatges del leganés-girona. L’equip blanc-i-vermell va rascar un empat a Butarque 1 Cristhian Stuani agraeix el suport d’alguns aficionats un cop acabat el partit. F

2 Juanpe salta amb Javi Hernández, del Leganés F

3 Seguidors gironins a les graderies de l’estadi. F

Ja no s’encadenen victòries i la ratxa no és tan espectacular, però això no preocupa a Míchel Sánchez, satisfet amb el rendiment del Girona. Conscient que lluitar per l’ascens directe és gairebé impossible i que ara per ara l’objectiu és fer la promoció, ahir se’n va anar content de Butarque. No es va guanyar, però sí que, durant una bona estona, es va jugar com ell volia. L’1-1, per tant, un «bon resultat», s’afanyava a dir en una roda de premsa que va tenir de tot. Elogis per a la «brutal» aturada del porter Juan Carlos a la segona part; també, el convenciment que Álex Baena recuperarà la seva millor versió i que el propi futbolista «treballa» per aconseguir-ho. I algun dard cap a Arnau Martínez, perquè el defensa es posi encara més les piles, tot i que Míchel considera que el maresmenc és un excel·lent futbolista que encara pot créixer. «Té encara molt marge de millora perquè no entrena al màxim nivell».

«Ens ha costat entrar en el partit i potser els primers 15 o 20 minuts ells han sigut més agressius i no hem entès que els havíem de moure de costat a costat. És cert que no hem patit en excés, tret del pal d’Arnáiz. Amb el 0-1 hem estat bé tot i que ens hem equivocat en l’acció defensiva de l’empat. Hem de defensar l’àrea; uns tiraven el fora de joc i d’altres no. La primera meitat m’ha agradat com l’hem competit contra un gran rival. I a la segona, s’ha assemblat més al que volíem. Hem dominat bé el joc, arribant per fora. Ens ha faltat l’encert en l’última passada. Quan hem centrat bé, hem rematat bé. Hauríem pogut fer l’1-2, tot i que també en algun contracop ens hauríem pogut fer ells el gol. És un bon resultat contra un candidat a estar en els llocs de play-off, per club i pressupost. Veníem a buscar els tres punts i hem tingut la mentalitat de buscar-los, però el rival ens ho ha posat molt difícil».

«Hem de tenir en compte que la resta de rivals també tenen el seu nivell. Té mèrit venir aquí a Butarque i treure un empat, sent dominadors a la segona meitat. No dic que hem merescut guanyar, sinó que ha sigut molt igualat i això s’ha de valorar bastant. No tenim la brillantor d’abans, sobretot en les transicions. Amb Samu (Saiz) com un equip molt més vertical i hem posat aquí a dos migcentres, pel que ens faltava un home per ser més profunds. A Baena el necessitem i el seguirem posant, però no està com ara fa un mes i mig. Ell ho sap i està treballant per arribar a la seva millor versió de nou. Ho farà. Necessitem també que els canvis ens aportin aquella energia que ens falti al camp. No hem sigut brillants, però hem fet un partit molt complet. Marxo satisfet per la imatge de l’equip i crec que estem en el bon camí».

«Estic molt satisfet. El treball de l’equip és bo. Arrosseguem unes deu primeres jornades que no són tan bones com ens hauria agradat. Ara per ara, crec que l’equip ofereix una dinàmica de joc des de llavors d’acord amb el nivell que té. Però sempre he dit que la nostra humilitat i ambició fa que anem sempre buscant un punt de millora. En aquesta evolució hem de seguir millorant. Estic orgullós de l’equip, de com competeix, de com defensa la samarreta. A nivell de club estic feliç. És un lloc on em donen tot el que necessito i on puc créixer com a entrenador. Li dec molt a aquest club. Hem de treballar per aconseguir el nostre objectiu, que és en un futur proper tornar a Primera Divisió».

«L’altre dia li vaig dir que ell era una sorpresa a la categoria fins que ho ha deixat de ser. Els rivals tenen la sensació que el Girona és molt ofensiu amb Baena al camp. Saben què és el que fem, com entrem per banda dreta i quina capacitat té per desbordar i anar a l’espai. Estan més pendents d’en Baena. El que hem d’intentar nosaltres és que l’equip faci que els rivals estiguin pendents de més jugadors diferents. L’Álex recuperarà el seu màxim nivell i segur que ens donarà moltes coses».

«Vull aquesta pressió per a mi. Busquem el màxim objectiu. No és supèrbia ni res, però ho volem fer. Li ho pots preguntar a d’altres equips al principi de temporada. Somiem i ens preparem pel millor. La competició ens posa al nostre lloc després. Ara només un miracle ens duria a l’ascens directe. Està gairebé impossible. Ho hauríem de guanyar tot i que els de dalt fallessin. Entrar al play-off és un objectiu molt i molt bonic, tenim ganes de lluitar per ell. Som sisens, tots els de darrere volen estar allà. Hem de lluitar cada punt amb totes les nostres forces per igualar o superar el sisè lloc».

«El rendiment que té ara no el pot condicionar en la seva millora com a futbolista. Té molt marge de millora perquè no entrena al màxim nivell, i això ho acusa a vegades en els partits perquè li falta alta intensitat en molts moments del joc. A dalt té claredat de filtrar passades de gol, marcar en estratègia, donar assistències... És un jugador que en atac ens pot donar molt. Té molt de marge de millora. El seu sostre el posarà ell mateix. Té una mentalitat i maduresa excepcionals. Un nano qualsevol de 18 anys ve a Butarque amb nervis: ell no. Juga com si fos Stuani i no és Stuani».

«Vam acabar el gener amb una sensació espectacular. Tot el món deia que guanyaríem a Amorebieta i Lugo, i a l’hora de la veritat vam sumar només un punt de sis. Cada partit s’ha de jugar-lo i lluitar. No li tinc por a cap rival, per exemple l’Eibar no va ser millor que nosaltres. No em preocupa cap partit, sinó el meu equip. Estem en fase de saber a on volem arribar i com ho farem. A pel següent i lluitar com a mínim la sisena posició. La tenim agafada i no la volem deixar anar».