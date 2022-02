Aquesta darrera setmana, coincidint amb el pas pel segon terç de competició, el president del comitè tècnic d’àrbitres Luis Medina Cantalejo ha fet un repàs a les sempre criticades actuacions arbitrals. Dues coses cridaven poderosament l’atenció de les seves paraules. La primera és que el famós VAR ha intervingut fins ara en 84 ocasions i que en 81 ha encertat la decisió. Uns números que ja voldria qualsevol futbolista dins el camp. L’altre gran aspecte és la denúncia que les xarxes socials dels propis clubs es comencen a convertir en autèntiques armes, que fregant l’insult, atien la radicalització dels aficionats. Hom podria pensar que potser per amagar errors i desencerts propis.

Medina Cantalejo ha estat amenaçat i la seva família també, només per fer la seva feina. Però malgrat la magnitud de les amenaces, segurament que res tan greu com el que va patir fa pocs dies Joan Miquel Reus, un jove de 21 anys apassionat de l’arbitratge, a qui un jugador impresentable (per dir-ho fluix) li va rebentar el timpà d’una patacada, mentre dirigia un Xilvar B-Son Ferrer de la tercera regional balear.

Tinc un amic amb un fill d’aquesta mateixa edat que és àrbitre de bàsquet i un dia em deia que a ell alguns cops li ha costat aguantar-se a la grada mentre xiula el seu fill, per les moltes coses que li arriben a dir dirigint partits de mainada. Però assegura que el que més li dol és no poder portar els avis del nano a veure el seu nét gaudint del que li agrada.

Valguin aquests tres exemples de dimensió i condició ben diferent per explicar el monstre que tenim al davant des de fa temps, però que està agafant unes dimensions realment preocupants. Això és violència i com a tal s’ha de tractar si es pretén que l’esport segueixi fent la seva funció de formar a les primeres edats i més tard de competir per grans objectius si és el cas. En tot cas, sortir dels canals del respecte, repeteixo, és violència i cal posar-hi mà ferma.

Per la resta, també estarem d’acord amb allò que diu sempre una gran seguidora del Girona FC: «Al meu equip els àrbitres sempre li van en contra». Una frase que és comuna a tothom i més senzilla per explicar una derrota, que carregar el mort al davanter del teu equip per fallar un gol cantat.