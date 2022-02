Content ho va estar Míchel Sánchez i també Mehdi Nafti, entrenador del Leganés, que va veure el «partit més complet» des que ocupa la banqueta a Butarque. «Potser també el dia de l’Oviedo, però avui (ahir per al lector) el rival ens ha exigit més. Hem estat bé a nivell defensiu. És obvi que havíem treballat anar a pressionar el rival a camp contrari, sempre assumint el risc que això comporta. Trobo que ho hem fet bé i hem tingut més ocasions que ells, fins i tot per guanyar. Me’n vaig orgullós. El rendiment em fa veure el futur més immediat amb optimisme». I ho va rematar: «Si haguéssim jugat diferent hauríem perdut. Però per moments hem sigut superiors».