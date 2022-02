Acostumats des de fa massa temps a carregar tot la responsabilitat de fer gols a Cristhian Stuani, Míchel fa mesos que demana a la segona línia d’atac més gols. El tècnic vol que Samu Saiz, Borja García, Lozano, Aleix Garcia i Baena augmentin els seus registres golejadors i ajudin Stuani (15) i Bustos (5). De moment, i a l’espera que els migcampistes despertin del tot, el Girona sap que pot comptar amb una arma molt efectiva i que està donant molt de rèdit aquesta temporada. La línia defensiva de l’equip s’ha convertit en el segon màxim golejador del curs, només per darrere d’Stuani. Fins a 8 gols han aconseguit entre Bernardo Espinosa (3), Juanpe (2), Bueno, Juncà i Arnau Martínez enguany. Una xifra a l’abast de ben pocs equips i que situa el Girona, juntament amb l’Eivissa, com l’equip que té la defensa més golejadora de tota la categoria. Només el Burgos, amb 6 gols dels seus defenses, segueix una mica l’estela dels registres golejadors de la rereguarda de Girona i Eivissa.

Tot sovint, els partits s’encallen i no hi ha maneres de fer que les pilotes arribin en condicions als davanters o als mitgespuntes. És per això que els entrenadors treballen durant la setmana les accions d’estratègia a pilota aturada. En aquest sentit, des de l’època dels primers anys de Pablo Machín a la banqueta, el Girona ha estat un dels clubs que més ha treballat aquest aspecte i més rèdit n’ha tret. Lejeune, Alcalá, Ramalho, Kiko Olivas, Richy o Migue anaven molt bé de cap i solien veure porteria amb molta facilitat. L’idil·li dels defenses del Girona amb el gol es va perdre una mica la temporada 2020-21 però tant en l’exercici passat com enguany s’ha recuperat i bé. Tant és així que comença a ser habitual que cada córner o falta a camp contrari sigui gairebé una ocasió de gol. Diumenge passat a Leganés, Arnau va obrir el marcador en aprofitar una perllongació d’Stuani després d’una falta. Fa quinze dies, Bernardo, de cap, també va treure petroli d’una falta a Valladolid. El colombià és el gran baluart dels gironins a pilota aturada. A part del gol a Zorrilla, Bernardo també ha vist porteria contra l’Almeria i en la visita a la Reial Societat B. Amb dues dianes, Juanpe li va al darrere. El canari va marcar contra el Ponferradina fa tres jornades i també ho havia fet davant el Burgos. El tercer central de l’equip, Bueno, ha vist porteria enguany al camp del Mirandés. Per últim Juncà va marcar, en el seu cas amb un xut de fora l’àrea, en el partit davant el Ponferradina.

Tot plegat diu que els defenses del Girona marquen el 21% dels gols de tot l’equip. La gran part del pastís és per a Stuani que és l’autor del 38% dels gols. La resta se la reparteixen entre Bustos (5), Samu Saiz i Álex Baena (3) i Ibrahima Kébé, Pol Lozano i Pablo Moreno. El nombre de gols dels defenses del Girona s’allarguen més a la Copa en què Bernardo, Juncà, Monjonell i Calavera també van veure porteria un cop cadascun.

Goldar, cinc gols amb l’Eivissa

Només els defenses de l’Eivissa segueixen l’estela golejadora dels del Girona. El conjunt balear compta amb David Goldar, el defensa més golejador de la categoria, que va fer marcar al Girona en la visita a Can Misses. El central gallec ja ha fet 5 gols fins ara. L’acompanyen Cifuentes, Escobar i Rubén, amb un. El podi d’equips amb defenses més golejadors el completa el Burgos, amb 6 gols que s’han repartit Córdoba (2), Grego Sierra (2), Álvaro Rodríguez i Rubio. Més lluny ja queden Almeria, Leganés i Màlaga, amb 5 i Cartagena, Eibar, Osca i Sporting (4). L’Amorebieta és l’únic equip que no ha celebrat, fins ara, cap gol dels seus defensors.