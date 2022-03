Míchel Sánchez ha abraçat el «partit a partit» i ja no hi ha qui el mogui d’allà. És el tòpic dels tòpics en el món del futbol, però alhora una recepta indispensable per desentendre’s del demà i focalitzar tota l’atenció en el present. Una manera d’entendre les temporades que sol funcionar i això és el que precisament ha entès l’entrenador del Girona, ara que les opcions de pujar a Primera de manera directa són «gairebé impossibles» i caldria «un miracle», segons ell mateix, per tancar la lliga regular ocupant la primera o segona posició a la classificació. Al mateix temps, ha dit obertament, ja des de fa una desena de dies, que l’objectiu únic i per tant prioritari, és el de jugar el play-off per intentar pujar. S’ocupi el lloc que s'ocupi, això és indiferent. Queda encara calendari per completar i pot passar de tot, però el mes de març es pot convertir en un bon termòmetre per mesurar les aspiracions d’aquest equip. Ni de bon tros serà definitiu, perquè hi haurà marge de maniobra, tot i que els propers partits, tots ells contra rivals directes, poden servir per consolidar encara més aquesta situació de privilegi i distanciar, una mica més, aquells equips que venen per sota amb ganes de fer la guitza.

És ara el Girona sisè amb 43 punts. Haver-ne sumat només un parell dels últims nou en joc ha minvat l’eufòria de fa poques setmanes, però ha mantingut les aspiracions per jugar la promoció. Amés, els perseguidors immediats han fet figa i no han aprofitat aquesta circumstància, pel que el coixí, sense ser massa ampli, és interessant. Són dos punts respecte l’Eivissa i Oviedo, setè i vuitè, respectivament, que en sumen 41. Un esglaó per sota, novè, hi apareix el Las Palmas, que en té 40. Precisament, els tres propers obstacles a superar a la Lliga.

Els rivals, un a un

Diumenge, és l’hora de rebre l’Oviedo. Perdre, significaria deixar el sisè lloc sí o sí i, per tant, sortir de les places de promoció. El Girona només té dos punts d’avantatge amb els asturians, que només van trepitjar el play-off una jornada, a principis de temporada, però que de moment no hi han tornat a treure pas el cap. Es tracta d’un dels equips que més cops empata (14) i un visitant irregular, no pas dels que destaca a fora. Si fa no fa, amb números molt similar als gironins a domicili. Els de José Ángel Ziganda només han perdut dos partits aquest 2022, però de l’últim fa ben pocs dies: 0-1 amb el Reial Societat B, un dels conjunts que ara mateix està en descens.

Això sí, l’Oviedo disposa d’una arma força perillosa: Borja Bastón. El madrileny és el pitxitxi de Segona. Ha fet 15 gols i es reparteix aquest privilegi amb Cristhian Stuani i també l’atacant del Cartagena Rubén Castro. Ara bé, dels deu primers classificats de la categoria, és l’equip que menys veu porteria:ha fet 33 gols. Guanyant, l’Oviedo s’allunyaria fins als cinc punts i es consolidaria el sisè lloc.

Passi el que passi, la cosa no s’atura i la setmana vinent, torn per viatjar a Las Palmas. La visita a l’estadi Gran Canaria està fixada pel dissabte 12 de març a partir d’un quart de set de la tarda. Ara per ara, el coixí entre tots dos conjunts és de tres punts. L’aterratge a l’illa de García Pimienta, el substitut de Pepe Mel a la banqueta, encara no ha donat els fruits esperats. Cinc partits amb el nou entrenador han obtingut un balanç de cinc punts de quinze possibles. La irregularitat, just el que està marcant la temporada dels canaris, que no acaben de pujar al tren de l’ascens tot i que tenen la zona de promoció a tocar. El Las Palmas només ha guanyat dos dels últims onze partits, tots dos aquest any natural i sempre a fora, no pas a casa. Cert és, això sí, que l’equip se’n sol sortir prou bé al seu estadi. No és el millor local, però sí que presenta uns registres bastant fiables al Gran Canaria, on només hi ha perdut tres vegades. Jesé i Jonathan Viera, amb 8 i 6 gols cadascun d’ells, són les principals amenaces en atac.

Passats aquests dos primers esculls, torn per al tercer rival directe consecutiu. El cap de setmana del 19 i 20 de març, encara sense horari fixat, el Girona rebrà l’Eivissa a Montilivi. Una de les revelacions d’aquesta temporada perquè el conjunt balear és ara mateix el setè classificat i té el play-off a només dos punts. Parlem a més d’un molt bon visitant, capaç de sumar fins a 20 punts lluny del seu camp, amb més victòries (5) que no pas derrotes (4). La seva inèrcia, a tot això, és bastant positiva. Ha guanyat cinc dels últims vuit partits. Dos d’ells, amb golejada inclosa: 6-2 a l’Alcorcón i 0-5 a Màlaga. Només ha perdut dues vegades en el que portem de 2022 (a Almeria i Tenerife) i disposa de futbolistes amb passat blanc-i-vermell: Germán Parreño, Miguel Ángel Cifuentes i Cristian Herrera. Aquest últim és, a més, un dels seus màxims artillers amb 7 gols. N’ha fet 9 Sergio Castel, un dels noms propis de l’Eivissa i també de Segona, on no hi havia jugat mai.

La importància de l’«average»

Tres partits importants són els que afrontarà el Girona de manera consecutiva i el resultat pot ser determinant a l’hora d’acabar de definir les posicions a la classificació. S’ha de tenir en compte que contra Oviedo (0-0), Las Palmas (0-0) i Eivissa (0-0), l‘equip de Míchel hi va empatar a la primera volta. Sense cap derrota, això significa que les victòries multiplicaran el seu valor. No només perquè servirien per allunyar un rival directe a la taula, sinó perquè també faria que l’average fos favorable. En cas de tornar a empatar, caldria mirar la diferència general de gols. I ara, la del Girona (+7) és superior a la resta: Eivissa (+4), Oviedo (+4) i Las Palmas (+1).