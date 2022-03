Durant unes setmanes, a Juan Carlos li va tocar tastar la suplència. El porter del Girona ja hi està acostumat, a això de jugar i de cop i volta no fer-ho. Una llarga carrera així ho justifica. Però després de ser titular indiscutible, durant uns partits Míchel Sánchez va decidir asseure'l a la banqueta a la Lliga a favor d'Adrián Ortolá. Un escenari que ha tornat a canviar, perquè el manxec juga de nou d'inici i a més, ho fa amb bones intervencions. Aquesta situació l'ha valorat ell mateix, treient ferro a tot plegat, però al mateix temps demanant que se'l valori per la seva "trajectòria" i també pel "còmput global" d'allò que fa, no només mirant una errada o una bona aturada.

"Des que soc aquí que han passat diversos entrenadors i cadascun d'ells amb les seves idees. Jo sempre he entrenat cada dia per trobar-me bé i ajudar l'equip. La porteria és una posició molt particular, que requereix estabilitat i tranquil·litat. A mi m'agradaria que se'm valorés per la meva trajectòria, que és de gairebé cent partits. Sempre he intentat aportar el meu gra de sorra i espero que tothom em valori pel còmput global del que he fet". Així s'ha expressat Juan Carlos, qui diu trobar-se "bé" i sentir-se "content" ara per ara. Tot recordant que hi ha "pics de forma" all arg d'una temporada, tot afirmant per tant que "hi ha moments en els quals estàs més entonat que en d'altres", el manxec explica que "s'ha de ser regular i sumar quan toca".

De moment, torna a tenir minuts i acumula intervencions de mèrit, com ara al camp del Valadolid o diumenge passat a Leganés. Però com ha dit, no vol que se'l valori només per això, ni tampoc per quan no està del tot encertat. I si se li pregunta a ell mateix com ho veu, assegura que "no m'agrada valorar-me, ho faig de manera interna per a la meva pròpia exigència. Estic content i crec que quan he tingut la confiança de l'entrenador i se m'ha donat una oportunitat, en general ho he fet bé. Sempre m'he sentit còmode a Girona i això també ajuda".

💭 @1uanCarlos parla:



❝Hem d'estar contents perquè l'equip ha competit bé contra grans rivals.❞



❝Ens queden partits molt complicats. En aquesta categoria les diferències són mínimes. Hem de ser ambiciosos i húmils i demostrar on volem estar.❞ pic.twitter.com/XRXQSRcZdl — Girona FC (@GironaFC) 2 de marzo de 2022

Però la roda de premsa no només ha servit per parlar d'ell mateix, sinó també per analitzar quina és la situació de l'equip. Juan Carlos el veu "bé", amb "ganes" de tornar a competir començant diumenge per l'Oviedo, un dels molts rivals directe que ara s'acumularan. Precisament no veu pas "definitiu" aquest tram de calendari. Ni si es guanya, ni si tampoc es perd. "La competició és llarga, falten bastantes jornades i les distàncies no són pas tan grans com per veure-ho d'aquesta manera". Així doncs, és del parer del seu entrenador i vol anar "partit a partit" amb l'objectiu de "lluitar per quelcom bonic i ambiciós".

Aquí hi entra pensar en l'ascens directe? Així ho veu: "Matemàticament encara és possible però no és pas el més realista, com ha dit l'entrenador. Cert és que la temporada passada a aquestes alçades vam agafar una bona ratxa de resultats... Però hem de ser realistes i centrar-nos en el proper partit. No val per a res fer comptes a llarg termini, sinó que el que transcendeix és el dia a dia. Volem lluitar pel màxim i alhora ser humils, perquè d'altres equips lluiten pel mateix que nosaltres".