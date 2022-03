La pandèmia va causar greus conseqüències al món del futbol i el Girona, com ja se sabia, no va esquivar-les. El club blanc-i-vermell va tancar l’exercici del 2021 -que va vèncer el passat 30 de juny- amb una reducció dels ingressos del 28% respecte el curs anterior. Segons el portal Palco23, això va suposar una davallada de fins a 10,7 milions d’euros. A més a més, les pèrdues van pujar fins als 6,7 milions. Unes xifres que empitjoren considerablement de les de la temporada 2019-20, quan va esclatar el coronavirus, que van ser de 34.080 euros.

Cal tenir en compte que la campanya 2020-21 no hi va haver públic a Montilivi fins als dos últims partits de play-off que es van disputar a l’estadi i que l’aforament va estar limitat a 1.500 persones. Només els socis van poder adquirir les entrades i els preus oscil·laven entre els 10 i 25 euros, per la qual cosa el club tampoc va poder fer caixa. En conseqüència, els ingressos de ticketing, abonaments i retail van disminuir.

El Girona, que forma part del City Football Group, va aprovar dues ampliacions de capital i va aplicar mesures de contenció de despeses amb una reestructuració dels seus costos laborals. L’acord de LaLliga amb el grup inversor CVC també ha deixat uns 32 milions al Girona.