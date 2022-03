Nacho del Moral ha mort als 40 anys d’edat segons ha informat el Manresa, el club on es va formar i des d’on el 2003 va arribar a la FE Figueres. A partir d’aquí va passar al Figueres, amb qui va jugar tres temporades a Segona B (2003-06) abans de fitxar pel Girona. A Montilivi va participar (31 partits i un gol) en l’ascens a Segona B (06-07) però no va renovar i va continuar la seva carrera per Xàtiva, Vila-Joiosa, Santa Eulàlia, Barakaldo, Maonès, Badajoz, La Roda i Prat, entre altres.