El partit que havien de disputar demà el Girona B i el Manresa a Riudarenes ha quedat ajornat per casos de Covid-19 al filial blanc-i-vermell. En conseqüència, ambdós clubs s'hauran de posar d'acord per trobar una nova data quan els afectats siguin negatius i així recuperar un duel directe per les primeres posicions de la classificació. Els d'Axel Vizuete també tenen pendent jugar contra el Vilafranca, sense haver pogut disputar els darrers dos duels com a locals.