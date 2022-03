El Girona s’enfronta demà a l’Oviedo (21 h) amb les novetats de Valery Fernández, Samu Saiz i Adrián Ortolá a la llista de convocats. La baixa més sensible serà la de Bernardo Espinosa per sanció perquè obligarà Míchel Sánchez a canviar l'onze. El tècnic ha explicat aquest migdia en la roda de premsa prèvia al partit que té les alternatives de David Juncà, Ramon Terrats i Arnau Martínez per mantenir la defensa amb tres centrals o bé canviarà el sistema passant a jugar amb defensa de quatre. També tindrà les baixes de Darío Sarmiento, Víctor Sánchez, Óscar Ureña -amb una lesió al quàdriceps- i Ricart Artero per una malaltia.

L'EQUIP

"Bernardo no pot jugar per sanció. Ureña s’ha lesionat una mica el quàdriceps i demà no hi serà, Artero tampoc perquè té una malaltia i Víctor no ha entrenat amb normalitat. La resta estan bé. Valery i Samu avui han entrenat amb normalitat, però durant la setmana ho han fet amb precaució. Estan disponibles".

LA BAIXA DE BERNARDO

"Podem continuar amb defensa de cinc amb Juncà, Ramon i Arnau. Si Arnau juga de central, al carril hi poden jugar Gabri, Iván i Valery en funció de com estigui. També poden canviar a defensa de 4".

DUEL DE PITXITXIS

"La responsabilitat amb el gol és de tots. Ja ho vaig dir. No vull que pensem que Stuani és la nostra referència pel gol. Necessitem gols de Baena o qualsevol jugador: Borja, Aleix, Ibra, Samu, carrilers… L’equip necessita diverses referències".

MARÇ CLAU

"Tots els partits són importants. Demà és molt, molt important perquè els últims tres partits no hem guanyat i necessitem fer-ho per continuar al play-off. Tots els partits són difícils, després de l’Oviedo ve Las Palmas però en queden 13. Queda molt per jugar i hem d’anar partit a partit".

TERRATS DE CENTRAL

"Si Ramon juga de central, la posició més de 6 creiem que és en Pol. Però també pot ser Aleix o fins i tot Ibra. Sala també anirà convocat i és una possibilitat. Si Ramon juga de central, Pol té moltes possibilitats de sortir d’inici. Ramon ja hi ha jugat al llarg de la seva trajectòria en categories inferiors. És un jugador que té mentalitat col·lectiva en un sistema defensiu, té cames pel duel, té joc aeri. Hem treballat aquesta setmana, igual que Arnau i Juncà. Si finalment ens decantem per ell farà un bon partit en aquesta posició".

IVÁN MARTÍN

"Ho vaig parlar amb ell. L’altre dia era més per donarli un toc d’atenció. Ve d’un equip de Primera i tenim moltes expectatives. Durant la setmana no va estar al millor nivell i com no el conec vaig reaccionar així. M’ho va reconèixer. És un jugador que ens ha d’aportar".

EL PLAY-OFF

"Buscarem guanyar demà. No mirem cap enrere. Vull mirar endavant els 13 partits que queden. No sabem on ens portarà, però com a mínim volem quedar al paly-off. L’ascens directe està lluny però això no vol dir que no el mirem. Els dos últims partits hem tingut control i seguretat, l’Eibar i el Leganés ens han generat poc. Nosaltres també vam generar poc però estem trobant l’equilibri".

L'OVIEDO

"L’última victòria va ser a Burgos amb tres centrals, també poden jugar amb tres migcampsites. Tenen un 4-4-2 molt ben treballat amb bona pressió de la doble punta. Hem treballat diverses alternatives, sabent que tenen velocitat i gol amb Borja Bastón. Obeng controla molt bé als espais. El teva-meva no em convenç perquè no controlem el joc. Hem de ser capaços que a Montilivi no s’escapin més punts. Volem que l’afició entengui la dificultat de cada partit i la necessitat que tots lluitem per la victòria".