Míchel Sánchez té clar que el Girona ha de «mirar endavant» les 13 jornades que resten. Per assegurar-se el lloc al play-off cal anar «partit a partit» i això passa per guanyar aquesta nit l’Oviedo.

«Podem continuar amb la defensa de cinc amb Juncà, Ramon o Arnau. Si Arnau juga de central, al carril hi poden jugar Gabri, Iván o Valery en funció de com estigui. També poden canviar i jugar amb defensa de quatre».

«La responsabilitat amb el gol és de tots. Ja ho vaig dir. No vull que pensem que Stuani és la nostra referència pel gol. Necessitem gols de Baena o qualsevol jugador: Borja, Aleix, Ibra, Samu, els carrilers… L’equip necessita diverses referències. Necessitem jugar un gran partit perquè el rival és difícil».

«Tots els partits són importants. Aquest és molt, molt i molt important perquè no hem guanyat els últims tres partits i necessitem fer-ho per continuar al play-off. Tots els partits són difícils. Després de l’Oviedo, ve Las Palmas..., però hem de pensar que en queden 13. Queda molt per jugar i hem d’anar partit a partit».

«Si Ramon juga de central, la posició més de 6 creiem que és en Pol. Però també pot ser Aleix o fins i tot Ibra. Sala també està convocat i és una possibilitat. Si Ramon juga de central, Pol té moltes possibilitats de jugar de migcampista. Ramon ja hi ha jugat al llarg de la seva trajectòria en categories inferiors. Fins i tot de lateral esquerre. És un jugador que té mentalitat col·lectiva en un sistema defensiu, té cames pel duel, joc aeri... Hem treballat amb ell en aquesta posició, igual que amb Arnau i Juncà perquè creiem que són les tres alternatives. Si finalment ens decantem per ell, farà un bon partit en aquesta posició».

«Ho vaig parlar amb ell. L’altre dia era més per donar-li un toc d’atenció. Ve d’un equip de Primera i tenim moltes expectatives, però durant la setmana va reconèixer que no va estar bé. No vull regalar minuts, sabent que és un jugador important. Esperem la seva millor versió perquè és un jugador que ens ha d’aportar. Com no el conec del tot com a futbolista i l’he d’anar descobrint sense temps, vaig reaccionar així. Tot està clar entre ell, jo i l’equip».

«Buscarem guanyar. No mirem cap enrere. Vull mirar endavant els 13 partits que queden. No sabem on ens portarà, però com a mínim volem estar al play-off i hem de lluitar. L’ascens directe està lluny, tot i que això no vol dir que no el mirem. Hem d’anar cap a la nostra millor versió. Els dos últims partits m’han agradat moltes fases del joc perquè hem tingut control i sensació de seguretat. Dos rivals de nivell com l’Eibar i el Leganés ens han generat poques ocasions de gol. A la segona part dels dos partits vam tenir el control, malgrat no generar tot el que voldríem. Ens estem apropant a un equilibri que m’agrada i crec que ens donarà confiança per afrontar el tram final de la competició».

«L’última victòria va ser a Burgos amb tres centrals, també poden jugar amb tres migcampistes. Llavors variarien el seu dibuix habitual perquè tenen un 4-4-2 molt ben treballat amb bona pressió de la doble punta. Hem treballat diverses alternatives, sabent que tenen velocitat i capacitat de gol a l’àrea amb Borja Bastón. Els hem d’allunyar de l’àrea, sabent que Obeng corre molt bé als espais. Hem de controlar i tenir pressió després de la pèrdua. El teva-meva no em convenç perquè no controlem el joc. Hem de ser capaços que a Montilivi no s’escapin més punts. Volem que l’afició entengui la dificultat de cada partit i la necessitat que tots lluitem per la victòria. Ens sentim molt reforçats per ells».