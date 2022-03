La mirada està posada en el final de temporada. El Girona va treure un bon empat al camp del Leganés en l’última jornada, però sap que perquè realment valgui la pena ara ha de centrar els esforços en guanyar els 13 partits que li queden. Si no s’aconsegueix, com a mínim no perdre’ls. Especialment contra rivals directes com l’Oviedo, Las Palmas, Eivissa i companyia que pressionen per quedar-se el sisè lloc del play-off que ostenten els de Míchel Sánchez i, en conseqüència, deixar-los fora. En el cas que l’Eivissa perdi aquesta tarda davant el Ponferradina (16 h) i que el Cartagena faci el mateix amb el líder Eibar (18.15 h) -tots dos afronten duels complicats tenint en compte que tant els de Jon Pérez Bolo com els de Gaizka Garitano lluiten per l’ascens directe-, el diumenge pot sortir rodó per als gironins. Però perquè això passi serà imprescindible vèncer l’Oviedo (21 h). Només així el coixí de punts respecte al setè classificat passaria a ser de fins a 5 punts. Per tant, l’única manera de fer-ho possible és guanyar aquesta nit a Montilivi i creuar els dits perquè l’Eivissa i el Cartagena perdin. A més a més, s’allunyarien els asturians que arriben a Girona amb dos punts menys que els blanc-i-vermells (43).

Míchel recupera Adrián Ortolá, Samu Saiz i Valery Fernández per al partit. Ho agraeix el tècnic, encara que caldrà veure si el madrileny i el de l’Escala estan a punt per sortir d’inici tenint en compte que aquesta setmana no han completat totes les sessions d’entrenament. No obstant això, ahir van exercitar-se amb normalitat a La Vinya i estan disponibles. Qui està acusant les lesions és Óscar Ureña. Després de reaparèixer a la convocatòria davant el Leganés, el jove figuerenc torna a ser baixa per uns problemes al quàdriceps. Tampoc hi seran Ricard Artero a causa d’una malaltia, Víctor Sánchez i Darío Sarmiento. La baixa més sensible, però, serà la de Bernardo Espinosa.

La sanció del colombià obliga fer canvis a l’onze. Míchel té preparades diferents alternatives, encara que si es vol mantenir fidel al sistema de tres centrals les opcions són les següents. Una de les que pren més pes és situar David Juncà -com ja va fer al camp de l’Eibar-, Ramon Terrats o Arnau Martínez a l’eix de la defensa amb Santi Bueno i Juanpe. Apostar pel de Premià seria la més natural, però per això Valery ha d’estar al cent per cent per començar com a titular al carril dret. En aquesta banda també hi ha les possibilitats d’Iván Martín i Gabri Martínez. Com bé també contempla situar-hi Terrats, el tècnic ha convocat el migcampista del filial Àlex Sala per tenir fons d’armar. Si no ho veu clar, l’altra opció és canviar el dibuix i passar a defensa de quatre. En funció d’això dependrà la titularitat de Pol Lozano i Aleix Garcia.

On segur que hi haurà menys dubtes serà a la porteria, defensada per Juan Carlos Martín, i al davant amb Cristhian Stuani de referència ofensiva. L’uruguaià, que fa gairebé dos mesos que no marca, competirà directament amb un dels altres dos pitxitxis de Segona: Borja Bastón. Juntament amb Rubén Castro, els davanters del Girona i l’Oviedo lideren el rànquing de màxims golejadors amb 15 dianes.

Si l’objectiu dels gironins és clar, el de l’Oviedo també. Els de José Ángel Ziganda tenen la missió d’enganxar-se al play-off. Malgrat que els seus números com a visitants no són bons, van imposar-se en l’últim partit a fora davant el Burgos. També un rival directe. Els asturians tenen les baixes de Christian Fernández, Carlos Isaac i Pierre Cornud.