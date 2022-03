Conscient de la importància del partit davant el Girona, l’entrenador de l’Oviedo, José Ángel Ziganda, va dir que «quan jugues amb un rival directe, a dia d’avui, guanyar pot ser un impuls de moral per tots». També va afegir que «encara som a temps de tot» i «tant si ho traiem com si no, haurem de seguir lluitant perquè no s’aconsegueix un objectiu final en un dia». «Amb el Girona a la primera volta vam empatar a zero, però crec que vam jugar molt bé. Canviarem o no en funció de les sensacions», va comentar.