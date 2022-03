Hi ha dies i jornades en què les coses han d’anar i van de cara sense que s’hagi de fer res especial. I el partit d’ahir i la jornada del cap de setmana en són la demostració més clara del que es porta de campionat pel Girona FC.

L’equip gironí necessitava guanyar per trencar la ratxa de tres encontres seguits sense fer-ho, per evitar que el rival de torn el fes fora del sisè lloc de la taula classificatòria i per deixar excessivament oberta la lluita per aquesta plaça. Per si fos poc, a més de tot això, ahir va tornar a aparèixer la millor versió d’Álex Baena -assistent i golejador- i fins i tot va tornar a marcar Cristhian Stuani, després de sis jornades sense veure porteria.

El contrari de tot això hagués estat no sumar tres punts per quart partit consecutiu, obrir la caixa dels dubtes sobre l’equip, perdre el sisè lloc, entendre que el futbol brillant de fa setmanes ja no hi era i començar a pensar que Stuani ja no era el far de l’equip.

Però tornant a l’aspecte positiu, el triomf contra l’Oviedo es combina, a més a més, amb un empat de la Ponferradina, que torna a quedar a tres punts; amb l’ensopegada de la majoria de rivals que hi ha per darrere de la taula -fet que permet obrir una mica de forat- i amb la sensació que pot haver passat el sotrac que tenen tots els equips. És clar que això només ho dirà el futur immediat i la visita a Las Palmas del pròxim dissabte, una mena de revàlida per saber segur que l’equip ha tornat amb força per encarar aquesta part final de la lliga.

I mentrestant, el resultat d’ahir també va servir per poder marxar cap a casa sense fer-ho excessivament enfadats i incrèduls en constatar que ni l’àrbitre ni el VAR veien penal en la caiguda d’Arnau al minut 95. S’imaginen que això passa amb empat al marcador? Per sort hi ha dies que tot va de cara i que ni jugades com aquesta poden fer que les coses es torcin. Ahir a Montilivi varen tornar a ser pocs, que és un fet ja massa habitual, però la nit va ser positiva.