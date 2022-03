«És una victòria molt important i necessària que beneficia l’equip»

la victòria contra l’oviedo, en imatges. 1 Bueno guanya una pilota àrea a Luismi.

Míchel va reconèixer la importància de la victòria contra l’Oviedo (2-1), que a part d’allunyar-lo va permetre recuperar la bona dinàmica de l’equip.

«És una victòria molt important i necessària. Portàvem tres partits sense guanyar, l’últim a casa havia sigut una derrota i havíem de canviar la dinàmica contra un equip que ve per darrere. Hem patit. Ja se sap que si no ets capaç de posar-te per davant al marcador, el rival et pot fer patir com a la segona part perquè no hem guanyat profunditat. Que marqui Stuani esta bé perquè segueix sent el pitxitxi, però el més important és que l’equip en surti beneficiat. Baena ha marcat i ha donat l’assistència».

«Queden 12 jornades i cada partit serà difícil per guanyar els tres punts. Cada victòria que aconseguim és important per nosaltres i veure què fan els altres ens permetrà veure en quina situació de lluitar estem. Sense mirar amunt ni avall. Hem de centrar-nos en nosaltres mateixos, sabent patir com a equip. Tenim tranquil·litat i hem de seguir en la mateixa dinàmica. L’equip ha de ser encara més compacte i saber patir junts».

«Ha sigut una errada nostra. Hem tirat la línia molt alta sabent que Obeng, Borja Sánchez i Borja Baastón trenquen a l’espai i són verticals. L’acció ha enganxat Ramon descol·locat i Juanpe i Santi no han parlat prou. Ha generat incertesa. Amb el 2-0 veiem el partit controlat, encara que no hi havia solidesa. Hem de buscar solució a això perquè els rivals poden venir mà a mà. Hem de controlar el joc a partir de la segona jugada. Teníem Stuani sol. Estic content perquè l’equip ho intenta i vol. A la primera part hem fet un gran treball amb gran futbol. Ens han marcat el 2-1 per una errada nostra i ens ha tocat patir».

«Per mi és penal, però l’àrbitre no l’ha xiulat. En directe donava la sensació i veient les imatges també. No l’han xiulat, però hem de seguir. Arnau i Baena tenen 18 i 20 anys. Quan miren endavant són jugadors que ens donen capacitat d’arribada i d’entendre el futbol, però pequen d’excés de comoditat en l’esforç defensiu. Ho hem parlat al descans i ho hem corregit. Tenen un nivell altíssim i capacitats tècniques i tàctiques per entendre el joc espectaculars».

«Bé. Teníem l’opció de David i Ramon perquè els dos són esquerrans o d’Arnau, però no veiem un carriler perquè Valery encara no està pels 90 minuts. Ens hem decantat per en Ramon per la capacitat aèria i de duels directes. Sabíem que necessitàvem aquesta capacitat de duel que sempre ens dona. Ha fet un gran treball».

«Per mi Borja és un jugador diferent. Només demano a la gent que el valori de tu a tu igual que la resta. Crec que per part de tots se li està exigint moltíssim més que a cap altre. Ha fet un treball excepcional. Estic content per ell perquè el Girona pot disfrutar-lo. Espero que la xifra de partits augmenti. No és un jugador d’anar als espais i ha fet un treball impressionant corrent, al descans ja estava cansat i s’ha notat en la segona. Com a tots. A poc a poc va cap a la seva millor versió i dona passos endavant».