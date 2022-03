La derrota de l’Oviedo ahir a Montilivi (2-1) allunya els de José Ángel Ziganda del conjunt blanc-i-vermell, que es manté sisè. «El Girona ha sigut superior als primers minuts perquè no hem sigut capaços d’ajustar les marques. Volíem collar-lo i no hem estat capaços d’arribar a la pressió. Encara menys encaixant el gol d’estratègia. Quan hem canviat de sistema amb cinc defenses com ells, el partit ha sigut un altre. Hem estat millors i hem tingut ocasions per empatar. El partit ha estat molt igualat. Hem donat la cara fins al final i el Girona ha vist perillar la victòria», va dir. Amb l’1-2, va explicar que «ha faltat encert perquè hem tingut arribades». «Ens anem desconsolats pel resultat».