Sense una quantitat exorbitant de diners, amb l’economia enyorant temps millors, buscar solucions esdevé imprescindible per a un club com el Girona, que ha perdut poder adquisitiu però manté intacte l’ambició per lluitar entre els grans i colar-se a la festa de la lluita per l’ascens. Els fitxatges van com van: se’n poden alguns, però sense passar-se i sempre mirant amb lupa les quantitats. Així doncs, cal explorar més vies. Aquí hi guanya força i protagonisme el treball que s’està fent a la base, que dona els seus fruits. Més d’un jove no només ha debutat, sinó que ja té fitxa del primer equip i que sigui titular no estranya a ningú. A tot això s’hi ha de sumar les cessions. Aquelles operacions a curt termini, que poden salvar una temporada. Arribar, jugar, rendir i marxar, en la majoria dels casos. Per tant, cal filar prim. Encertar-la. El negoci pot o no funcionar. Està sent productiu aquest any?

La resposta obre un ampli ventall de possibilitats. Sí i no. Depèn. Hi ha llums i també ombres. És difícil que totes les peces encaixin i els seus números siguin els esperats. Com a valoració general, l’aprovat pot ser just. Però també és cert que algun dels noms escollits és dels que no deixen indiferent a ningú. Alguna cessió està funcionant i de quina manera. N’hi ha que encara són una incògnita, per les que no acaben de rutllar per més que vagin avançant les setmanes. Per triar i remenar. Ara bé, de noms n’hi ha un que sobresurt i ho fa amb diferència. És el d’un Álex Baena (Vila-real) que està signant una temporada per emmarcar. Protagonista diumenge contra l’Oviedo, durant una bona colla de minuts va recuperar la seva millor versió, tot fent cas al missatge que uns dies enrere li havia enviat públicament Míchel Sánchez, qui recordava que el jugador estava lluny del seu nivell òptim però que treballava per atrapar-lo de nou.

Dit i fet. L’andalús brilla amb llum pròpia. Té 20 anys i aquesta és tot just la seva primera experiència a la Segona Divisió, però s’hi ha adaptat a la perfecció i demostra, per qualitat i intel·ligència al damunt de la gespa, aptituds per pensar en un recorregut sòlid una categoria per sobre. Esvaïts els dubtes inicials, passant el temps d’adaptació pertinent, l’eclosió ha sigut evident. És l’únic cedit que ha superat la barrera dels 2.000 minuts aquesta temporada, comptant les aparicions a la Lliga i també a la Copa del Rei, elevant la seva participació fins els 31 partits entre totes dues competicions. I això quan tot just el mes de març acaba de començar i el més calent és a l’aigüera.

Més enllà de tot això, el que realment destaca del rendiment d’Álex Baena és la seva transcendència en el joc i el resultat. Ja no és que sigui un dels jugadors amb més minuts i una peça indispensable per a Míchel. Sinó que també ha participat marcant 4 gols (3 d’ells han ajudat a guanyar) i donant fins a 5 assistències. És, en aquest últim capítol, el millor de tota la plantilla. Ningú ha donat més passades de gol que ell aquesta temporada.

És el de Baena el préstec que més bons resultats està donant, amb força diferència. Però tampoc s’ha de desmerèixer el paper de Pol Lozano (Espanyol). El migcampista ha jugat menys, però n’ha tingut la culpa una lesió que el va tenir unes quantes setmanes allunyat dels terrenys de joc. Això fa que la seva participació no sigui tan elevada, però tot i això ja s’enfila fins els 1.184 minuts a la Lliga, que cal afegir-li els 213 a la Copa del Rei. Són 21 partits entre les dues competicions. Ha signat una assistència i també va fer un gol, en les primeres jornades i que no va servir de massa contra un Sporting que va guanyar a Montilivi (1-2). Però no és aquesta la seva especialitat. Les característiques del català agraden a Míchel, que l’ha convertit en un pivot habitual en els seus esquemes. Malgrat no comptar amb una gran envergadura, compleix i molts cops amb nota la seva funció al mig del camp. Contenir, tallar i iniciar joc. El que se li posi per davant. També es pot dir que la seva és una cessió prou prolífica. Funciona, ha encaixat i si no hi ha cap altre contratemps físic que s’hagi de lamentar, tindrà continuïtat.

Intermitència i irregularitat

Per números, un altre préstec que podria semblar que funciona és el de Nahuel Bustos (Manchester City). Mirant només les xifres, tampoc són del tot negatives. Ha superat la barrera dels 1.000 minuts i ho ha fet, estona a estona, fins atrapar la trentena de partits, que no en són pas pocs. Ara bé, a banda de donar dues assistències, s’ha convertit en el segon màxim anotador de tota la plantilla. L’argentí ha fet 5 gols. Fins aquí, tot correcte. Però gratant una mica, queda clar que el rendiment no és l’esperat per a un futbolista que ha costat uns quants milions d’euros i que viu la seva segona experiència consecutiva a Montilivi. La primera, la de la descoberta, no va anar gaire bé. I aquesta, la de la teòrica consolidació, funciona a batzegades. Bustos ha millorat els seus registres, tot i que fins ara no ha demostrat ser fiable com a relleu de Cristhian Stuani, l’únic davanter pur i dur que està rendint davant l’exigència d’una categoria com ho és la Segona Divisió.

I menys ho està fent Pablo Moreno (Manchester City), castigat per les lesions i per la seva manca de regularitat. És l’etern suplent, un revulsiu que no acaba d’explotar, que només ha aparegut un quart d’hora a la Copa i que els seus registres a la Lliga són força pobres: 207 minuts en 19 partits. És a dir, moltes estones, però totes elles ben breus. Ha fet un gol, això sí. Juga menys fins i tot que l’any passat, quan no va ser indiscutible però va aparèixer més. Camí dels 20 anys, encara no ha explotat, ni tampoc ha corroborat per què el Juventus va pescar-lo un temps enrere del Barça, on es va atipar de fer gols durant la seva etapa de formació.

També del Manchester City ha aterrat Darío Sarmiento. Si fa no fa, l’argentí acumula gairebé els minuts que Pablo Moreno (233), però concentrats en menys aparicions: 9 partits, tots ells a la Lliga. Jove i encara inexpert, era evident que li seria difícil explotar i consolidar-se a l’onze, però a tot això se li han sumat les lesions. Ja en són dues i d’importants, el que han provocat que no jugui des de finals d’octubre. I això que, abans de fer-se mal per primer cop, començava a oferir detalls de qualitat. Com una centrada precisa al cap de Cristhian Stuani per empatar amb el Saragossa «in extremis» a Montilivi. Un cop estigui recuperat, caldrà veure si Míchel l’acaba utilitzant de manera testimonial o si, per contra, va guanyant protagonisme en el ruix final de temporada. Ara mateix, poc probable.

I arriba la incògnita. La d’un Iván Martín (Vila-real) que encara no ha tingut temps de demostrar per què se’l va fitxar. Setmanes en porta a Girona ja, però encara no s’ha comptat massa amb ell. Sense incorporar l’esperat davanter, es va apostar per un altre perfil en el mercat d’hivern. Ara per ara, no ha marcat les diferències. Però tampoc ha tingut gaire participació per poder-ho fer. O almenys intentar-ho. Són 4 partits a la Lliga i només 89 minuts. Poc, per no dir poquíssim. Això sí, Míchel li demanava pocs dies enrere una mica més. Caldrà veure, per tant, com evoluciona durant aquestes setmanes. Si fa el pas endavant que se li reclama i engreixa els seus números. O si per contra, s’encalla i la seva cessió, que finalitzarà el proper 30 de juny, acaba sent del tot improductiva.