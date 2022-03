Ja poden anar passant els anys que Cristhian Stuani continua sent un jugador important, per no dir clau, a Girona. Potser no imprescindible, perquè tard o d’hora tancarà la seva etapa i el club continuarà existint, però sí que per tot allò que aporta, dins i fora del terreny de joc, l’equip fa anys que se n’està beneficiant. És per això que, quan no hi és, salten les alarmes. Diumenge, coincidint amb la visita de l’Oviedo a l’estadi de Montilivi, ell era un dels tres futbolistes amenaçats de suspensió. Acumulava nou targetes i estava a només una del càstig. Als 41 minuts, un salt amb Obeng va acabar amb l’atacant visitant estès al terra i l’àrbitre, González Esteban, no s’ho va pensar gaire. Amonestació per a l’uruguaià, a qui les protestes no li van servir de res. Ja en són deu i, per tant, compleix cicle de nou, pel que aquest dissabte no estarà al Gran Canaria per enfrontar-se al Las Palmas, un altre rival directe en la pugna per fer el play-off. Com pot afectar aquesta baixa?

D’entrada, el Girona es queda sense el seu màxim golejador i alhora pitxitxi del campionat. Perquè ningú ha fet més gols que Stuani aquesta temporada a la Segona Divisió A. N’acumula 16 i va camí dels seus habituals registres amb el club de Montilivi. Només l’última temporada, quan es va perdre una bona colla de partits sobretot a la primera volta, les xifres van ser més baixes del que és habitual. Per tant, es viatjarà a Las Palmas amb menys gol. Està per veure quina serà la peça escollida per substituir-lo. Si Míchel aposta per un teòric canvi natural, fent jugar a un altre davanter com Nahuel Bustos. O si, per contra, fa com un parell de mesos enrere, quan a Osca, en idèntiques circumstàncies, va decidir omplir la zona d’atac de futbolistes amb un perfil similar: Samu Sáiz i Álex Baena. Aquests dos estan disponibles i s’hi suma Borja García, llavors absent.

A l’Alcoraz, a principis de gener, es va guanyar (0-1). És l’única victòria que s’ha aconseguit aquesta temporada a la Lliga sense Stuani. El de Tala només s’ha perdut quatre partits d’aquesta competició i el balanç no és massa favorable. Un triomf i para de comptar. Perquè a Tenerife i a Màlaga, el resultat no va acompanyar: 2-0 i 2-1, respectivament. Tampoc van anar massa bé les coses fa unes setmanes, coincidint amb la visita del Lugo a Montilivi. El marcador final va ser d’empat (1-1). Per tant, quan no ha estat disponible, només s’han sumat 4 punts de 12 i el que és més preocupant: només s’han pogut marcar 3 gols.