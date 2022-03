Diumenge passat, Míchel va haver d’inventar-se Ramon Terrats com a central per ocupar la baixa per sanció de Bernardo Espinosa. El barceloní haurà de repetir dissabte a Las Palmas perquè malgrat que Bernardo ja està disponible, Juanpe s’ha lesionat i no podrà jugar. El central pateix una microruptura a l’adductor esquerre i estarà, en principi, un parell de setmanes fora de combat. El canari ja arrossegava molèsties des de la visita a Leganés i finalment ha acabat patint una petita ruptura. Sense Juanpe, Míchel haurà de tornar a recomposar la línia de centrals que, aquest cop, seran Bernardo, Bueno i, en principi, Terrats.

D’aquesta manera, Juanpe es perdrà un dels partits que més espera de la temporada, el del retorn a l’estadi de Gran Canària per enfrontar-se a l’equip de la seva terra i on es va formar.