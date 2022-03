El Girona se n’ha sortit des que Míchel va decidir jugar amb el sistema de tres centrals i dos carrilers. L’aposta que va iniciar-se contra l’Osca a mitjan octubre ràpidament va venir acompanyada de bons resultats -malgrat la derrota amb els aragonesos (1-3)-, impulsant l’equip a la part alta de la taula. Quatre mesos després del canvi de dibuix, la derrota davant l’Eibar (0-1) va descartar pràcticament totes les opcions d’ascens directe, però els gironins s’aferren ara, com a mínim, al sisè lloc per tenir dret a disputar el play-off. L’empat al camp del Leganés (1-1) i la victòria de diumenge passat contra l’Oviedo (2-1) situen el Girona com un dels candidats més ferms a lluitar la promoció amb 46 punts -tres de marge respecte el setè Cartagena (43)-, encara que els problemes a l’eix de la defensa faran que mantenir la bona dinàmica sigui un autèntic maldecap per a l’entrenador.

Si l’última jornada Míchel havia d’empescar-se-les col·locant Terrats com a central, tot apunta que aquest dissabte el tècnic haurà de repetir l’invent. La lesió de Juanpe, que pateix una microruptura a l’adductor llarg de la cama esquerra, deixarà el central canari unes tres setmanes fora de combat, segons ha explicat el club en un comunicat. En conseqüència, Terrats es perfila titular a l’eix de la defensa pel partit a Las Palmas al costat de Bernardo, que torna a estar disponible un cop complerta la sanció per acumulació de targetes, i Santi Bueno. El migcampista barceloní va superar amb nota la prova com a tercer central en el partit amb l’Oviedo, mostrant una bona actuació en la sortida de pilota malgrat patir una mica quan se l’exigia per la pressió dels de José Ángel Ziganda.

Tenint en compte també que Terrats és esquerrà, sembla que Míchel tindria la fórmula per jugar al Gran Canària. Ara bé, els veritables problemes poden sorgir a partir del partit davant el Las Palmas perquè tant Terrats com Santi Bueno estan apercebuts de sanció amb quatre targetes grogues. Si algun dels dos és amonestat es perdrà el partit contra l’Eivissa i Míchel encara no tindrà a disposició Juanpe -el canari arribaria just per l’Almeria-. Les opcions per mantenir la defensa de tres centrals són limitades perquè a part d’Arnau, que s’ha fet amo i senyor del carril dret -tampoc hi ha cap jugador específic per aquesta posició-, els únics centrals purs són Juanpe, Bernardo i Santi Bueno. L’altra alternativa que queda és recórrer a Víctor Sánchez, però últimament arrossegava problemes físics i, a part de no entrar en les darreres convocatòries, no ha arribat ni a debutar des que va incorporar-se amb el mercat d’hivern tancat.

En el cas que Míchel es quedi sense cap recurs per suplir les baixes a l’eix de la defensa, sempre tindrà la possibilitat del canvi de sistema i passar a jugar amb línia de quatre.

Juanpe es perd el retorn a l’illa

A part de complicar la vida al Girona, la lesió ha frustrat Juanpe que tenia marcat en vermell al calendari el partit de dissabte a Las Palmas. El central canari va explicar en una entrevista a La Provincia, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que «quan surt el partit contra Las Palmas és el primer que miro i el que tinc més ganes de jugar».

Juanpe va sortir del club canari amb 21 anys per fitxar pel Racing de Santander i després Valladolid, fent un pas endavant a la seva carrera. Va arribar al Girona la temporada de l’ascens a Primera (2016-17) i enguany compleix el seu sisè any a Montilivi. Acaba contracte al juny, però en té un més si s’aconsegueix l’ascens. «Si fos jove estaria nerviós pel futur (en fa 31 el 30 d’abril); però no tinc aquesta incertesa. Només penso en aconseguir aquest maleït ascens un altre cop i poder gaudir de Primera amb el Girona. Soc un privilegiat, puc presumir d’haver defensat aquest escut en els seus dos únics cursos a la màxima categoria. Però vull més, desitjo tornar a Primera», va dir. Malgrat les dificultats, «el Girona mai es rendeix».