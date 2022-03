Borja García suma sis titularitats consecutives les últimes jornades i compta amb la confiança total de Míchel Sánchez. Tot i això, el mitjapunta madrileny no està satisfet amb el rendiment que ha ofert fins ara. "Puc fer més. Sobretot pel que fa a números", ha reconegut aquest migdia.

EL RENDIMENT

"No estic satisfet. Sabia que tenia el llistó alt i que la gent m'exigiria perquè sap que puc donar molt més. No estic content. També sabia que no seria una temporada fàcil perquè vaig venir sense fer pretemporada i després d'un any de jugar molt poc. No vull posar excuses. Espero que ara, amb la continuïtat que tinc els últims partits, poder tornar la confiança que el míster i el club m'han fet sempre. Evidentment, em manquen números. És el que vull. N'he tingut sempre i ara els vull aconseguir aquí".

PLAY-oFF

"No hem tingut bones experiències en general al club. Tot i això ser-hi durant quatre anys seguits diu molt de la regularitat del club. Jo vaig pujar directe però sí que tinc una espina clavada amb el play-off. M'agradaria viure un ascens per la via del play-off. Ha de ser una felicitat immensa. Estem preparats i tenim experiència en aquest tipus de partits. Per arribar-hi en les millors condicions, aquest tram final serà important. Estem bé i hem demopstrat que podem competir amb els de dalt"

PARTITS DISPUTATS

"Sóc molt feliç d'haver jugat tants partits al club on he estat més feliç. L'objectiu ara és fer història altre cop per una altra fita, que tots volem".

RIVALS

Dos partits no ens asseguraran res. Això s'haurà de lluitar fins al final. El del Las Palmas és el més important i són tres ppunts vitals perquè són els més immediats. Són un bon equip, amb qualitat i experiència i seriós candidat a arribar al play-off. NOsaltres estem en una situació privilegiada amb un grup d'equips a sota nostra. Com a mínim, volem mantenir-nos en aquest sisè lloc. Som molt autoexigents i optimistes".