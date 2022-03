«És evident que he de millorar els meus números. És el que vull». Borja García acumula sis titularitats consecutives un cop recuperat de la lesió que va patir a finals d’any i compta amb tota la confiança de Míchel Sánchez. Tanmateix, no està satisfet de com li van les coses. Dinou partits, cap gol i cap assistència són els números del mitjapunta madrileny en la temporada del seu retorn a Montilivi. Un any «complicat» per al de Villaverde però en què confia millorar en el tram «final i decisiu de la temporada». Autocrític com pocs, Borja va reconèixer que pot oferir «molt més» alhora que, sense que fos «cap excusa» va recordar que havia arribat «sense fer pretemporada» i després d’un any on va jugar «ben poc». Sigui com sigui, el madrileny arriba en forma a la part final del curs, on els equips es juguen les garrofes i on el Girona té l’objectiu d’assegurar-se el play-off. És aquí, a la promoció d’ascens, on Borja García, que ja és al top ten històrics de jugadors amb més partits al club, vol «tornar a fer història».

Deia Míchel diumenge passat al final del partit que amb Borja García s’és «molt exigent» i que no se n’hi deixa passar cap. El tècnic ha tingut clar des del primer dia que Borja havia de ser un home important al seu Girona. De fet, només arribar li va donar minuts a principi de temporada malgrat haver arribat després de molts mesos sense competir. En aquest sentit, ahir Borja García va admetre que encara no s’ha vist el jugador que Montilivi va veure del 2015 al 2020. «Sabia que tenia el llistó i que la gent m’exigiria perquè sap que puc donar molt més. No estic content. Sabia que em costaria perquè no vaig fer pretemporada i havia jugat ben poc l’any passat. Tot i això, no vull posar excuses. Sóc autocrític i exigent», deia ahir. El madrileny, això sí, té clar que pot aportar moltes més coses d’aquí a final de temporada. «Puc donar molt més, segur. Espero que amb la continuïtat dels últim partits, pugui tornar la confiança del míster i del club rendint més bé que fins ara en aquest tram final». L’objectiu primordial del Girona és assegurar una plaça al play-off d’ascens. El coixí respecte al setè és de tres punts però, amb dotze jornades per endavant, el vestidor sap que pot passar de tot encara. Això sí, Borja García és ambiciós i mira amunt a la classificació. «Som en una situació privilegiada amb un grup d’equips per sota nostre. L’objectiu és mantenir-nos, com a mínim, en aquesta posició. Som autoexigents i optimistes», diu. En aquest sentit, l’exjugador de l’Osca considera que el rival de demà, el Las Palmas, és «un seriós candidat» a intentar arribar al play-off. «És un partit vital perquè és l’immediat. Tenen un equip experimentat i de qualitat», avisa. Si el Girona finalment aconsegueix un bitllet per als play-off serà el quart que disputi Borja García. Els tres anteriors han sortit creu per al madrileny que va perdre dues finals amb el Girona a Montilivi contra l’Osasuna (15-16) i l’Elx (19-20) i va quedar eliminat pel Valladolid a les semifinals (11-12). «El Girona ha jugat quatre play-offs seguits, traient l’ascens directe i els anys a Primera. Això diu molt del club i que s’estan fent bé les coses». Això sí, el madrileny revela que té «una espina clavada» amb aquestes fases d’ascens. «M’agradaria viure un ascens en una promoció. Ha de ser una felicitat immensa», considera. Per ser-hi, primer caldrà guanyar-se el bitllet. «Per arribar-hi en les millors condicions sabem que el tram final és molt important. L’equip està bé i som capaços de competir contra els de dalt».