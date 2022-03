El Girona surt aquest vespre cap a Las Palmas per enfrontar-se demà a un dels aspirants a entrar al play-off. Míchel recupera Víctor Sánchez i haurà de decidir com resol la baixa de Stuani per sanció. Juanpe, lesionat, també és una baixa destacada que s'afegeix a les d'Ureña, Sarmiento i Artero. El tècnic ha explicat avui que el partit pot prendre's com una «final» per veure «les capacitats» de l'equip en un partit d'aquesta transcendència.

SENSE STUANI I JUANPE «Són dos jugadors molt importants, però en tenim d'altres que poden jugar a la seva posició. L'altre dia Terrats va jugar molt bé i pot repetir. A davant tenim Bustos, Pablo, Samu... A Osca va jugar Samu i va anar bé. Demà decidiré. Víctor Sánchez ja està recuperat també». LAS PALMAS «És un equip molt difícil. Té jugadors de molt de nivell i són l'equip amb més possessió de la Lliga. Necessitarem estar molt junts quan no la tinguem. És un partit per guanyar la possessió. Sense, ells són molt bons amb espais interiors. Els traiem cinc punts i ells volen la nostra posició. És un partit de play-off i l'hem de jugar pensant en això». CENTRALS «Biel Farrés està lesionat i Monjonell ha rebut un toc d'atenció. Per arribar al primer equip ha d'estar al cent per cent en tots els aspectes. Ell ja ho sap». BUSTOS «Nahuel està bé, però a davant ha tingut el màxim golejador de la categoria. És el 12è o 13è amb més minuts. Ha fet cinc gols, és important i continuarà sent-ho. Té la nostra confiança i ens ajudarà». L'autocrítica de Borja García PRESSIÓ «La pressió és bona sempre que estiguem per davant. Si l'objectiu és més prop que per a l'altre, la pressió dolenta és per al que no té marge d'error. No ens podem descuidar perquè volem acostar-nos a la Ponferradina, Tenerife, Almeria i la resta». FINAL «El partit em recorda als nostres contra Valladolid o Eibar, que eren finals per l'ascens directe. Ells són un equip de play-off i poden ser-hi perfectament. Serà un partit per veure les nostres capacitats. Ens exigiran moltíssim. M'ho prenc com una final perquè pot ser un dels equips que lluiti amb nosaltres al play-off».