A Las Palmas, el partit d’avui ha estat venut i presentat com gairebé «la final de les finals». Segurament per al conjunt canari, a 5 punts dels gironins, el matx tingui molta més transcendència que per al Girona. El coixí de punts que tenen els de Míchel respecte al grupet perseguidor és bo però insuficient per anar tranquil, no a les Canàries sinó a qualsevol altre lloc. És per això que, encara que no sigui cap final per a ells, faria bé el Girona de prendre’s el partit d’avui sent conscient que un bon resultat pot impulsar-lo encara més cap al play-off i, de retruc, deixar molt malferit un rival directe. L’equip va recuperar, per moments, la bona línia de joc contra l’Oviedo en un partit en què es va trencar la mala dinàmica i es va tornar al camí de les victories, tres jornades després. Va costar, això sí. Com costarà avui a Las Palmas. I més tenint en compte que Míchel no podrà comptar amb dos dels pilars de l’equip com són Juanpe i Stuani. El central, lesionat, es perd el retorn a casa seva, mentre que el davanter va veure la desena groga de la temporada i és baixa per sanció. Tampoc estan disponibles Ureña i Sarmiento, lesionats i Artero, malalt, mentre que Bernardo Espinosa, torna a la llista un cop complerta la sanció.

El Girona ha demostrat fins ara ser capaç de competir contra qualsevol aspirant a l’ascens. Alguns cops ha sortit cara, com contra el Ponferradina (3-0) o l’Oviedo (2-1) i d’altres creu, com contra l’Eibar (0-1). A Valladolid (2-2) i Leganés (1-1), en dues sortides d’allò més exigents, l’equip també va oferir un bon nivell i va aconseguir esgarrapar un punt. El d’avui a Las Palmas s’assemblarà segurament a les dues darreres sortides de l’equip on s’ha trobat dos rivals amb el suport de l’afició decidits a no deixar escapar l’objectiu. En aquest sentit, avui al Gran Canària s’espera una gran entrada i un ambient infernal per rebre el Girona, en el que a l’illa s’ha batejat com «una final». Potser per al Las Palmas sí que podria ser una final, perquè els canaris són a cinc punts dels gironins, però els de Míchel no tant. Això sí, tenen el repte de saber jugar amb la pressió de veure com els rivals el volen atrapar i alhora mirar d’acostar-se als equips que el precedeixen.

El Girona arriba a l’illa sense dues peces cabdals com Stuani i Juanpe. La baixa del central serà suplerta, en principi per Terrats, que contra l’Oviedo va complir amb nota. Més alternatives hi ha a la davantera tot i que Míchel sembla que se la jugarà, d’entrada, per sortir sense un nou pur. Així, la idea del tècnic és repetir la parella Álex Baena i Samu Saiz en punta d’atac, amb Borja García per darrere. Tres homes hàbils, capaços de generar molt de joc entre línies i amb gol. Bustos i Pablo Moreno esperaran una oportunitat a la banqueta. La resta de l’equip hauria de ser el de la darrera jornada, amb Aleix Garcia i Pol Lozano al mig del camp i Arnau i Jairo als carrils.

Pel que fa al Las Palmas, Francesc Xavier Garcia Pimienta només té les baixes dels migcampistes Loiodice i Pejiño. Els canaris no guanyen com a locals des del desembre i l’ambient comença enterbolir-se perquè tot i el relleu a la banqueta del barceloní en comptes de Pepe Mel, els resultats no arriben.