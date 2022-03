L’entrenador de la UD Las Palmas, Francesc Xavier Garcia Pimienta, va assegurar que el seu equip tindrà «moltes opcions» de guanyar el Girona si fa «les coses bé» davant un «rival directe». El tècnic català està «convençut» que el Las Palmas farà «un gran partit», perquè té «arguments per a guanyar qualsevol», i espera «trencar la mala ratxa» de quatre jornades consecutives sense guanyar. L’exjugador del Figueres beneeix les baixes d’Stuani i Juanpe, «dos jugadors referents per al Girona» i assegura que en cas de perdre, la distància seria important, però no definitiva».