Míchel Sánchez va explicar ahir abans de sortir cap a les Canàries que el partit d’avui pot ser considerat com una «final» per veure «les capacitats» de l’equip en un partit d’aquesta transcendència. «És un partit de play-off, perquè el rival pot estar en la lluita final».

«Són dos jugadors molt importants, però en tenim d’altres que poden jugar a la seva posició. L’altre dia Terrats va jugar molt bé i pot repetir. A davant tenim Bustos, Moreno, Samu... A Osca va jugar Samu i va anar bé».

«El partit em recorda als nostres contra Valladolid o Eibar, que eren finals per l’ascens. Ells són un equip de play-off i poden ser-hi perfectament. Serà un partit per veure les nostres capacitats. Me’l prenc com una final perquè pot ser un dels equips que lluiti amb nosaltres al play-off».

«La pressió és bona sempre que estiguem per davant. Si l’objectiu és més prop que per a l’altre, és millor. La pressió dolenta és per al que no té marge d’error. Tot i això, nosaltres no ens podem descuidar perquè volem acostar-nos a la Ponferradina, Tenerife i la resta que tenim per davant».

«Ara som en fase de veure quin es el nostre rendiment. Des d’Eibar que veig l’equip més organitzat i compacte. Vull donar més fortalesa i que no hi hagi esquerdes. És allò de defensar bé per atacar millor i atacar bé per defensar millor. Ho deia Pep Guardiola».

«Nahuel està bé, però a davant ha tingut el màxim golejador de la categoria. És el 12è o 13è jugador amb més minuts de la plantilla. Ha fet cinc gols, és important per a l’equip i continuarà sent-ho».

«Té jugadors de molt de nivell i són l’equip amb més possessió. Necessitarem estar molt junts quan no la tinguem. És un partit per guanyar la possessió. Sense, són molt bons amb espais interiors. Ens exigiran molt, pateixen en la pilota aturada però se’ls generen poques ocasions. Els traiem cinc punts i ells volen la nostra posició. És de play-off».

«Em sembla molt malament la conferència de premsa que va fer. Fa més del que es pensa que fa bé. Per això el poso de titular. Els últims partits ha fet coses molt bones amb i sense pilota fins que li ha durat la benzina.