Una victòria important per al play-off. El Girona va remuntar al camp de Las Palmas. 1 Terrats persegueix Jesé en una acció del partit. F

2 Baena lluita una pilota. F

La victòria d’ahir al camp de Las Palmas (1-3) impulsa l’equip a la zona del play-off, però Míchel no se’n refia conscient que «cada partit és una guerra». Content pel resultat i la gestió del joc, el tècnic se centra des de ja en la visita de l’Eivissa dissabte vinent a Montilivi.

«Hem tingut una idea clara durant tot el partit. Las Palmas és un equip que té molta possessió i havíem de treure-li. Hem tingut alguna imprecisió al principi, però els hem fet córrer molt. Això s’ha notat en la segona part. Els canvis ens han donat encara més possessió, sent capaços de fer el camp més ample. Hem aconseguit generar de costat a costat. Las Palmas tenia un home menys, però ja hem tingut partits així en què no havíem estat capaços de generar ocasions de gol. En línies generals som mereixedors de la victòria, tot i que és veritat que les expulsions ens han afavorit. Crec que són justes. Nosaltres simplement hem fet la nostra feina. L’equip ha competit bé, exceptuant els minuts que estant ells amb 9 hem pensat que havíem d’adormir el partit enlloc de matar-lo. Allò era jugar amb foc perquè ens podien haver fet mal en qualsevol acció a pilota aturada. Hauríem d’haver marcat el tercer molt abans».

«En la sortida de pilota Arnau feia de tercer central, però la idea era, sabent que Jesé és un jugador amb velocitat, que Ramon controlés la situació. Ell també és rapidíssim i sabíem que tindríem més la pilota a camp rival. Ramon amb defensa a l’esquena ens podia ajudar molt. Necessitàvem més la seva capacitat de defensar a l’espai, ho ha fet bé de central. Amb els canvis hem estat capaços de portar ràpid la pilota al camp rival, generant moltes ocasions de gol».

«No s’ha fet un pas endavant fins a la primera expulsió. Hem fet molt bé les coses amb tranquil·litat i evitant els contracops de Jesé a l’espai. L’expulsió de Raúl Navas fins i tot ens ha anat malament a nosaltres. Las Palmas ha anat endavant, mentre que nosaltres volíem gestionar la pilota sense fer mal. No m’ha agradat l’equip en aquests minuts. Fins a l’1-3 no hem estat cent per cent segurs de la victòria. Les expulsions són fruit dels nervis, era un partit de play-off per als dos i n’hi ha hagut».

«Me n’alegro molt per ell pels dos gols. Ens està aportant quan surt des de la banqueta. Sé que té moltes mirades posades a sobre, però ha d’estar tranquil i competir com ha fet. Sap que Stuani porta 16 gols, però és bo que surti i en marqui dos».

«Penso en el següent partit. L’Eivissa és un rival que tenim molt a prop i necessitem els tres punts. A Montilivi amb la nostra gent hem de ser un equip guanyador. Serà un partit complicat. Si guanyem, no hem de fixar-nos en el que faci la resta. Ho hem fet amb Las Palmas que és un rival directe i ho hem de fer amb l’Eivissa. És positiu impedir que sumin, però queda molt i hem de veure fins a on som capaços d’arribar».

«Las Palmas no està fora de la lluita pel play-off perquè aquí cada partit és una guerra. No hem fet un pas de gegant, hem aconseguit un bon resultat en un camp difícil. No considero que Las Palmas s’hagi despenjat de les opcions de fer el play-off».