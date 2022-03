Aquest matí la Lliga han transcendit els nous límits salarials dels equips de Primera i Segona Divisió després de les modificacions del mercat d'hivern. El Girona, que a l'estiu, figurava al rànquing com el més baix de tota la categoria amb 3'98 milions d'euros. Aquesta xifra, tanmateix, no era real del tot perquè el club comptava amb un permís de la Lliga per sobrepassar-se. Ara, la cosa ha canviat i el Girona compta amb un límit salarial de 9'35 milions d'euros. L'augment del marge és fruit de l'aplicació en el càlcul dels diners del fons d'inversió CVC, que ja han entrat al club. De totes maneres, malgrat el límit salarial hagi pujat 5'37 milions, això no vol dir que el Girona l'hagi fet servir tot. De fet, al mercat d'hivern només va fer dos moviments: la cessió d'Iván Martín i el fitxatge de Víctor Sánchez. Al Girona li corresponien una mica més d'uns 30 milions d'euros del fons CVC, dels quals tenia dret a destinar-ne un 15% al límit salarial.