El Girona B recuperarà demà el partit que té pendent amb el Vilafranca en un escenari immillorable. Serà a Montilivi (19 h), on aquesta temporada ja hi va jugar el derbi contra l’Olot (0-1). Els d’Axel Vizuete han descansat aquest cap de setmana, per la qual cosa afrontaran el duel corresponent a la jornada 24 amb les piles carregades. Encara els quedarà, però, trobar una data per disputar el partit ajornat contra el Manresa.