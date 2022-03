La Federació Espanyola de Futbol ha designat Galech Azpeteguía per xiular el partit que enfrontarà el Girona contra l'Eivissa dissabte. Serà la cinquena vegada que el col·legiat navarrès dirigeixi el Girona. La darrera va ser el duel de Copa d'aquesta temporada a Osca que va acabar amb triomf gironí (0-1). Aquell dia, això sí, va assenyalar un penal de Jairo a Escriche que Ortolá va aturar. La resta de partits amb Galech Azpeteguía han acabat amb dues victòries: 1-0 al Tenerife amb penal a favor i expulsió rival, 2-0 al Ponferradina la temproada 2019-20 i una derrota, al camp del Lugo el curs passat per 3-0 on va expulsar Luna. Al VAR hi serà el gallec Iglesias Villanueva.