Una temporada més, Roses tornarà a ser seu del Campus d’Estiu del Girona FC. Les bones relacions entre l’AE Roses i el club blanc-i-vermell han fet possible que es renovi l’acord que va començar l’any passat. D’aquesta manera, el campus d’enguany serà del 27 de juny fins al 29 de juliol i està obert a la mainada d’entre 5 i 15 anys. Els socis i membres del futbol base del Girona i els jugadors del Roses tindran un descompte de 10 euros.

Properament s’habilitaran les inscripcions per al Campus 2022, que a part de Roses, també es farà a les instal·lacions de Torres de Palau, com cada any. El club convida tots els interessats que tinguin dubtes a resoldre’l enviant un correu a l’adreça campus@gironafc.cat.