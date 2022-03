Molt castigat durant gairebé tota la primera volta, les lesions havien donat una treva les darreres jornades al Girona. La setmana passada va caure Juanpe i aquesta els ha tocat a Valery i Kébé, que molt probablement hauran d’estar força temps de baixa. Lesions al marge, el tècnic madrileny va subratllar la importància de guanyar el partit d’avui contra els balears per continuar a la part alta. Míchel, alhora, avisava de la dificultat que suposarà derrotar el conjunt que entrena el seu bon amic i de qui va aprendre «mentalitat, determinació, caràcter i intensitat», entre altres coses, Paco Jémez.

«Estem preocupats per Valery i Kébé. Ibra té una lesió al genoll i Valery molèsties musculars. Dilluns se’ls faran proves i sabrem el temps que hauran d’estar-se de baixa. Ens amoïnen. Juanpe i Sarmiento tampoc podran jugar per lesió».

«És un partit molt important. Volem guanyar a casa davant de l’afició i continuar en les posicions de dalt. Serà molt difícil. L’Eivissa és un equip molt intens, agressiu i que vol la pilota. En els darrers partits són l’equip més golejador, el que més roba a camp contrari i el segon que té més possessió. Serà un partit molt i molt difícil. Haurem de fer un gran partit».

«Poden jugar junts. Tots dos són rellevants i importants per a l’equip. Estic tranquil. Els mitjapuntes també podrien fer-ho. Els jugadors bons sempre poden jugar junts. Ja hi acabaré de pensar a veure què faig».

«El problema és que no s’aturi la Lliga. Estem molt contents per les convocatòries de Baena, Arnau i Artero. Això vol dir que el Girona està bé, els jugadors destaquen i la gent ho reconeix des de fora. Els felicito».

«M’és igual si hi ha duels directes. El més important és el nostre partit i mirar de guanyar a casa. És l’únic que em preocupa. El calendari és així. Queden 11 partits i cada jornada hi haurà enfrontaments directes».

«Amb Paco pressionen encara més amunt. Volen la pilota i robar-la com més amunt millor. Estem preparats. Nosaltres volem la pilota i ser protagonistes. Ells també. Tenen molta determinació en la pressió. Paco exigeix un pas endavant a tots els seus jugadors. Qui sigui capaç de tenir la pilota a camp contrari tindrà molt de guanyat. Si l’Eivissa és on és per mèrits propis, que ningú es pensi que serà fàcil pel nom. L’altre dia vam guanyar a Las Palmas perquè els vam treure la possessió de la pilota. Aquesta serà la clau del partit».

«Vaig aprendre molt d’ell durant les quatre temporades que vam treballar junts. Sobretot en l’àmbit de la mentalitat. Ell és valent des de la intensitat, el treball i la determinació i això es pot fer amb un equip petit, no cal ser gran. Li agrada moltíssim tenir la pilota i anar endavant a camp contrari. Això ho he après d’ell. Jo ja tenia aquesta sensació quan era jugador i ser protagonista amb la pilota ja era el que m’agradava. No és una condició indispensable estar en un equip gran per ser protagonista i mirar de jugar. Penso igual que ell pel que fa a caràcter, mentalitat, determinació i també intensitat».