L’entrenador de l’Eivissa, Paco Jémez, va voler treure pressió als seus jugadors i no va voler parlar de «final» per la lluita pel play-off. El tècnic canari va recordar que tots els partits que queden són importants i que una victòria a Montilivi els permetria «estar més prop de la permanència», que és el seu principal objectiu. «Aquesta pressió innecessària ens perjudica més que afavoreix» diu el tècnic que considera que per guanyar, caldrà «treure la pilota» al Girona.