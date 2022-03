Per si encara no havia quedat prou clar, el Girona vol jugar el play-off. Els de Míchel han aconseguit aquesta nit la tercera victòria consecutiva, després de golejar l’Eivissa a Montilivi (5-1). Un doblet de Bustos i les dianes de Bernardo, Baena i Stuani, de penal, han traduït al marcador la superioritat contra els balears, que han intentat diluir el resultat amb un gol de Goldar. D’aquesta manera, el conjunt blanc-i-vermell puja provisionalment al cinquè lloc amb 52 punts i en té sis d’avantatge respecte al Cartagena, setè.

La baixa d’última hora de Terrats per Covid ha condicionat el canvi de sistema, passant a jugar al 4-3-3. Bustos ha sigut la referència en atac, mentre que el talent de Samu Saiz, Baena i Borja García ha fet la resta. D’aquí ha nascut el primer gol. El davanter argentí ha avançat els de Míchel després de rematar amb el cap una pilota centrada per Samu Saiz i que també havia passat per les botes de Baena (min. 15). La sorprenent expulsió de Míchel amb vermella directa (min. 33) per protestar dos penals alhora a favor dels seus podria haver canviat el guió, però lluny d’arronsar-se el Girona s’ha mantingut ferm.

Bernardo ha encarrilat la victòria amb el segon gol validat pel VAR (min. 40). Per la seva part, Juan Carlos ha protegit el resultat amb una gran aturada a Fran Grima abans del descans -la jugada havia estat invalidada per fora de joc. Mentre que Bustos ha animat la festa amb una vaselina convertida en un golàs (min. 45). A la represa, si l’Eivissa volia intentar alguna cosa, Baena s’ha encarregat de demostrar qui manava aquesta nit a Montilivi amb el quart gol (min. 54). L’extrem cedit pel Vila-real s’ha guanyat l’ovació de l’afició quan ha estat substituït. Una diana de Goldar (min. 61) ha maquillat el resultat i poc després l’àrbitre n’ha anul·lat una a Diop per fora de joc. Com no podia ser d’una altra manera, Stuani ha estat letal rematant la feina des dels onze metres en una nit rodona (5-1).

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Jairo (Juncà, min. 80), Aleix Garcia, Pol Lozano (Pablo Moreno, min. 80), Borja García, Samu Saiz (Artero, min. 65), Baena (Iván Martín, min. 59) i Bustos (Stuani, min. 65).

Eivissa: Germán, Fran Grima (Javi Lara, min. 46), Goldar, Juan Ibiza (Rubén, min. 39), Escobar, Diop (Appin, min. 64), Molina, Miki Villar (Álvaro Jiménez, min. 46), Herrera (Davo, min. 75), Guerrero i Castel.

Gols: 1-0, min.15: Bustos; 2-0, min. 40: Bernardo; 3-0, min. 45: Bustos; 4-0, min. 54: Baena; 4-1, min. 61: Goldar; 5-1, min. 69: Stuani, de penal.

Àrbitre: Galech Apezteguía. Ha amonestat Baena (Girona); Escobar, Álvaro Jiménez (Eivissa). Ha expulsat Míchel amb vermella (min. 33).

Estadi: Montilivi. 4.827 espectadors.