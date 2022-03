Més maldecaps per a Míchel a l'eix de la defensa. Terrats ha donat positiu per Covid i es perdrà el partit d'aquesta nit contra l'Eivissa a Montilivi (21 h). El barceloní havia jugat els dos darrers partits com a tercer central arran de les baixes -primer Bernardo estava sancionat i després Juanpe va lesionar-se- i d'aquesta manera el tècnic només tindrà l'opció de Juncà o Víctor Sánchez si decideix mantenir el sistema o bé canviar-lo, passant a defensa de quatre.