Venir a jugar a Montilivi és realment un autèntic malson per a Paco Jémez. L’entrenador de l’Eivissa venia de perdre els quatre partits que havia disputat a Montilivi amb Alcalá (2-1), Còrdova (3-1), Las Palmas (6-0) i Rayo (3-1) i ahir hi va tornar. Un cinc de cinc que confirma que els equips de Jémez, almenys a Montilivi, són una bicoca pel Girona. A més a més, cal recordar que el Girona no feia tants gols en un partit des de, precisament,la golejada al seu Las Palmas, en el primer any a Primera. L’últim cop que es van fer cinc gols va ser contra el Getafe (5-1) l’any de l’ascens.