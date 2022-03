«Qui conegui com juga l’Eivissa, sabrà que hem fet un autèntic partidàs». A Míchel Sánchez no li podrien haver sortit millor les coses ahir. Golejada, cinquè lloc del play-off provisionalment, en funció del que faci avui el Ponferradina, i a sis punts del setè Cartagena amb 52. L’única taca de la jornada va ser l’expulsió del tècnic amb vermella directa per protestar un penal que ni el VAR ni l’àrbitre van veure. «Volia demanar disculpes a l’afició, el club i els àrbitres per l’expulsió. No he dit cap paraulota però he aixecat els braços i no és una bona actitud per protestar, encara que cregui que s’han equivocat. És el segon cop que em passa i m’he de controlar», va dir. Això sí, «és evident per tothom que és penal clar». «No he d’actuar com ho he fet i prefereixo rectificar el meu error, que la resta assumeixi els seus. Represento el Girona i no és la millor forma de fer-ho. S’ha d’intentar que el VAR hi sigui per ajudar l’àrbitre i que ho faci sempre», va fegir.

L’entrenador del Girona va explicar que «per guanyar l’Eivissa s’ha de ser agressiu en la pressió alta i després de la pèrdua»: «Hem sigut capaços de jugar a camp rival. S’han produït errors en el joc, però és difícil que el rival s’equivoqui si no estem amb aquesta agressivitat. Hem aconseguit que l’Eivissa no pogués jugar bé. És la clau del partit». A més a més, va aplaudir el «partidàs» dels seus sense treure mèrit als de Paco Jémez: « S’ha vist un gran Girona però l’equip rival juga per ser protagonista i no han perdut mai l’actitud, ni amb el 5-1 al marcador. Que es golegi el millor equip golejador de les darreres jornades vol dir que són un equip molt bo. Paco els posa intensitat. Hem fet un gran partit i no hi havia cap altra manera de jugar que sent agressius en la pressió i després de la pèrdua». «Ens han sortit moltes coses bé i és pot dir que és un dels millors partits que he dirigit a l’equip». Sobre el canvi de sistema, Míchel va explicar que «quan vam saber que en Ramon tenia Covid vam pensar en jugar amb línia de 4 perquè no veiem cap altra alternativa». «La seva baixa ha condicionat», va reconèixer. En aquest sentit, va comentar que «seguim en el procés de millora»: Un equip no s’ha d’aturar mai, s’ha d’adaptar i fes passos endavant. La mentalitat és important. Hem de tenir una mentalitat de ser protagonistes des del principi a qualsevol camp. Els jugadors se senten així». Tot i que el tècnic va preferir no destacar només un jugador, va referir-se a Baena: «No vull lloar només l’Alex. Santi també ha fet un gran partit en totes les facetes, per exemple. Perdem l’Alex a Almeria i serà una baixa important. Se sent feliç i està a un nivell altíssim. El disfrutarem. Crec que encara té marge de millora. No crec que en algunes fases no sigui agressiu en la pressió o baixi a ajudar Arnau en defensa. Sap que és capaç de fer-ho». També va parlar dels golejadors de l’equip: «És súper important tenir els gols de Stuani i Nahuel. Necessitàvem més metres a l’esquena pel rival. Nahuel s’ha guanyat la confiança del cos tècnic i els companys. Necessita minuts per demostrar-ho. Veure’s titular l’ha reforçat en el seu treball. Ha tingut la recompensa de seguir jugant. No pujarem amb els gols de Nahuel ni les assistències de Samu, només si tots treballem com a equip. Tots som importants».