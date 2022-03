Montilivi feia molt de temps que no xalava tant com ho va fer ahir contra l’Eivissa. El Girona no en va tenir ni per començar amb els balears, que no van competir, i que a la mitja part ja perdia 3-0. I això que Stuani havia començat a la banqueta. Sense l’uruguaià, el nou Bustos ha agafat el pes ofensiu de l’equip i ahir va dos gols més, el segon de bandera, a la primera part. Menció especial per a un Baena diferencial i que ahir va tornar a deixar el seu segell abans d’anar-se’n amb la sub21. El 4-1 va ser una anècdota abans que Stuani aparegués per fer el seu gol número 100 (comptant el de la Supercopa de Catalunya). El triomf, el tercer consecutiu, confirma el gran moment del Girona i el consolida al play-off (6 punts de coixí) abans de visitar diumenge que ve l’Almeria. La segona posició queda lluny encara, però per ambició i jugant com ahir, qui sap si encara el Girona no ha dit l’última paraula. De moment, el cop d‘autoritat d’ahir va ser gros i va servir, alhora, per descartar els balears pel play-off.

L’absència per Covid de Terrats va fer canviar el plantejament d’entrada de Míchel. Sense més centrals, el tècnic va decantar-se per canviar el sistema, sortir amb quatre al darrere i poblar el mig del camp amb molt de talent. En joc tres punts claus per a consolidar-se encara més en les posicions de play-off en un partit que, alhora, era també trampa, pel fet d’enfrontar-se a un equip amb poc nom però que s’ha convertit en un rival directe. A part del canvi de sistema, la gran novetat d’ahir va ser la continuïtat de Bustos a l’onze després dels seus dos gols a Las Palmas que va fer que Stuani comencés a la banqueta. El Girona va sortir com un tro i de seguida va aclaparar el rival. Jairo per l’esquerra era un corcó i entre Baena i Borja García combinaven i feien que l’equip arribés amb perill a l’àrea de Germán Parreño. Els de Míchel van obrir la llauna al quart d’hora de joc en la primera rematada quan Bustos, de cap, va rematar una centrada de Baena des de la dreta. El Girona anava per feina. I més que hi va anar quan al cap de poc Escobar va agafar Baena dins l’àrea quan era a punt de rematar. Quan tothom es pensava que l’àrbitre xiularia penal, l’àrbitre se’n va desentendre i el VAR també la qual cosa va fer enfurismar Míchel des de la banqueta. El tècnic va acabar expulsat amb vermella directe davant la indignació general a l’estadi. L’acció va escalfar l’afició i també va esperonar els jugadors blanc-i-vermells, que van continuar amb el peu a baix a la recerca del segon. La tranqui·litat arribaria, no sense una mica d’incertesa, a la sortida d’un córner quan Bernardo va rematar de cap i la pilota va rebotir en Germán Parreño després de tocar el travesser. El VAR va dictaminar que la pilota havia entrat i el gol va pujar al marcador. El partit estava encarrilat i l’Eivissa groggy. El Girona ho aprofitaria per acabar-lo de rematar ben bé abans de la mitja part quan Bustos es va treure de la màniga una cullera màgica que va superar el porter per dalt. Montilivi s’ensorrava veient com Bustos, destapat, es treia de la màniga una delicatessen total. El festival del Girona havia estat absolut en una primera part per emmarcar. El 3-0 era un resultat que permetia encarar amb molta calma la represa. Això sí, sense abaixar la guàrdia perquè un gol de l’Eivissa tornava a obrir el partit. Paco Jémez va fer entrar dos homes ofensius, Javi Lara i Álvaro Jiménez a la mitja part. No va servir de res. Qui va trobar el gol i va tancar definitivament el partit va ser el Girona. Baena va rebre a la frontal i, amb l’esquerra, va enviar la pilota arran de pal per situar un esplèndid 4-0 al marcador. Montilivi era una festa. El públic feia l’onada i l’eufòria es va traslladar a la gespa. Els gironins van relaxar-se un moment i l’Eivissa ho va aprofitar per retallar distàncies amb un cop de cap de Goldar a la sortida d‘un córner. Dos miunts després, l’assistent va invalidar un gol de Diop per fora de joc. El que hauria estat un bon ensurt es va convertir en una anècdota. Stuani, que havia entrat al camp per un Bustos ovacionat, va ser objecte de penal per part de Rubén. El VAR va corregir l’assitent que havia assenyalat fora de joc i Stuani va transformar la pena màxima a l’estil panenka pel mig. El triomf ja no s’escapava.