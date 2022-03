Després d’encaixar una maneta ahir a Montilivi, Paco Jémez va dir que «el resultat deixa clar com ha anat el partit». L’entrenador de l’Eivissa va explicar que «mai hem pogut competir contra un rival de molta entitat». «Rebre és part del futbol, Una bufetada amb la mà oberta a vegades va bé. El Girona ha estat molt encertat i ha fet un bon partit, a diferència de nosaltres. No ho he plantejat bé, podria haver-ho fet millor. Tinc més culpa del que ha passat que no pas els jugadors. Quan un entrenador s’equivoca, arrossega l’equip. Em sento responsable de la derrota per golejada», va reconèixer. Per al tècnic, a Montilivi «mai he aconseguit bons resultats, no sé per què però no hi ha explicació».